La molestia de Mabel Cartagena por un detalle incómodo en su página de Wikipedia

Mabel Cartagena es una presentadora de televisión y modelo Barranquillera que cuenta con una buena suma de seguidores en redes sociales. Por ejemplo, en Instagram, la mujer de la farándula colombiana acumula 1,8 millones de personas.

El paso por las pantallas de televisión de esta multifacética dama han ido disminuyendo, pues ahora se dedica a crear contenido, ocuparse de su familia y trabajar en otros proyectos, aunque en diversas oportunidades ha dicho que no descarta la idea de volver a ser la host de una propuesta audiovisual.

Entre los programas más recientes en los que participó Cartagena se encuentra la propuesta La vuelta al mundo en 80 risas (Canal Caracol). Para ello, la famosa estuvo por unas semanas en Bogotá, pero luego volvió a la costa.

Mabel Cartagena, creadora de contenidos. - Foto: Instagram

En resumen, Mábel Cartagena es uno de los rostros de mujeres colombianas que es reconocida por su talento dentro y fuera de la TV, pero también porque muchos de los internautas la catalogan como una de las más bellas del país.

Por lo tanto, cualquier aparición o manifestación que hace la barranquillera se convierte en tendencia y acapara la atención tanto de los usuarios digitales, como de los portales de chisme y entretenimiento.

Entre lo más reciente, Mabel se refirió sobre la incomodidad que le generó un particular detalle en su biografía que se puede leer en la popular página web Wikipedia.

El peculiar detalle que Mabel no soporta

Al ser una página que puede ser editada por cualquier cibernauta, la información que aparece en las biografías de Wikipedia tienden a no ser del agrado para muchos. Precisamente, una de esas personas es Mabel Cartagena.

Con el característico acento caribeño que la caracteriza, la host de TV se sinceró por completo y dio a conocer que la foto que aparece en el artículo escrito sobre ella en Wikipedia no le gusta.

De acuerdo con las declaraciones de la barranquillera, la elección de la instantánea no fue la más acertada, pues en sus redes sociales cuenta con miles de fotos que se pueden ver mejor.

Sin escrúpulos y siendo ella misma, la colombiana manifestó: “¿Quién fue el hijo de p$%· que me puso esa foto en Wikipedia? O sea, ¿tú estás viendo cómo me veo? Tengo 50.000 fotos y me vienen a poner esta foto. No, hombre, sean serios, no sean hijuemadres”, señaló Cartagena de manera jocosa.

Hace poco estuvo en la TV. - Foto: Instagram: @flakycartagena

Como si fuera poco, la colombiana también se quejó de otro peculiar detalle relacionado con su nombre, ya que lo pusieron por completo, por lo que de forma sarcástica y chistosa la modelo no tuvo otro remedio que decir: “Aparte me pusieron: ‘Mabel Patricia Cartagena Serrano’. Faltó mi cédula. O sea, alias ‘La Gordi’”.

Antes de terminar, Mabel hizo un llamado de caridad para que el responsable de ponerle la foto, en la que ella tiene rostro de sorprendida y sostiene un micrófono, la cambie.

De hecho, la barranquillera no desaprovechó el momento y hasta creó un fotomontaje de un cartel con la palabra “se busca”, como si hubiese cometido un delito, en especial porque sus gestos encajan a la perfección con la narrativa.

A continuación, la captura de la imagen de la biografía en Wikipedia y, a su vez, una captura del momento en el que la modelo hizo la cómica denuncia en redes sociales:

Mabel Cartagena en Wikipedia. - Foto: Instagram: @flakycartagena

Por otro lado, entre el contenido más reciente que aparece en Instagram, Cartagena le hizo una jocosa broma a su mamá. En esta ocasión, la presentadora le envió vía WhatsApp una foto a su progenitora con la que le hizo creer que le hackearon las redes.

Enseguida, la mamá de la modelo empezó a tener una divertida charla con ella y todo quedó grabado en video: