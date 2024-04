Beba rompió el silencio y expuso por fin si el ‘Desafío XX’ es libreteado o no

¿Por qué expulsaron a Beba del Desafío XX?

Beba habló de la producción del Desafío XX

Además, se despachó contra la producción por el enojo del momento y afirmó: “Estos programas, claramente y es normal, lo que buscan es el rating , tocar fibras, generar pasiones, despertar emociones, no se les olvide eso. Lo que ustedes están viendo no es ni la cuarta parte de la realidad”.

¿Cuánto dinero ganó Beba por participar en el Desafío XX?

La polémica participante afirmó que en cuanto a dinero no recibió ni un solo peso, ya que no fue eliminada en el curso normal del reality , sino que fue expulsada.

“Salí en cero, en blanco. Me da mucha risa porque hay mucha gente que piensa que a mí me pagaron para ir a hacer un papel. A mí me pagaron para darle rating al programa y que me estoy haciendo aquí el fajo de billetes. Que fue un show mediático. Nada, en realidad, salí en blanco. Las personas que expulsan no se llevan nada de lo que tenía en el programa, así que no”, dijo.