Lujos y exclusividad, en vilo: alarma en Barranquilla por presuntas irregularidades en la construcción de un condominio

Sin embargo, el panorama es borroso para algunos ciudadanos que firmaron compraventas desde 2021. Jhon Jairo Morales, apoderado de una parte de los afectados y director de Dumed Abogados, describió que esta información se habría “quedado en el aire y no hay resultados”, pese a las millonarias inversiones de los clientes. Según Morales, el inmueble más económico fue facturado por 280 millones de pesos, y el más costoso, por más de 400 millones de pesos , aunque se modificaron los precios en medio de la construcción de la primera torre, como se verá más adelante.

En su defensa, la constructora respondió que el proyecto está en firme, que cumple con todos los compromisos apegados a la ley y desconoció las presuntas irregularidades que denuncian públicamente sus compradores. Con base en su relato, el primer edificio lo espera entregar a mediados de 2025, el segundo sería inaugurado en 2026 y el tercero está en veremos, dado que no tiene la cantidad de clientes suficientes para iniciar su construcción.

Presiones y cambio de reglas

Los compradores de Mas House Caujaral le presentaron múltiples quejas a SEMANA. Uno de ellos, que pidió omitir su identidad para evitar presuntas persecuciones, dijo que le hace seguimiento al proyecto desde el exterior con desesperanza, pues su apartamento debía estar listo a finales de 2023 y hoy no alcanza ni el 10 por ciento de avance. Por su parte, a otros la constructora les informó en comunicaciones escritas que la entrega de unidades “ se llevará a cabo entre los meses de septiembre y diciembre de 2024 ”. A esto se suman las dudas sobre el uso del suelo donde se levantan las torres, dado que serían terrenos de especial protección, según el cliente.

El abogado Morales encabeza la defensa de otro grupo de compradores molestos por las aparentes demoras en la entrega de los inmuebles y el incremento en el precio del proyecto, a pesar de que ya estaba firmada la compraventa. “Eran apartamentos que costaban, aproximadamente, entre 280 millones de pesos y algo más de 400 millones a precios de lanzamiento. ¿Por qué a precio de lanzamiento? Porque ese precio hoy no existe. Y no es porque haya sido un éxito, sino porque hay un descalabro financiero adentro que pretenden compensar aumentando los precios a pesar de que ya estaban fijados”.

En los procesos que reposan en la Superintendencia Financiera de Colombia, se alertó que, supuestamente, el constructor –Fernando Gallego Martínez– estaría presionando a los clientes para aportar más dinero a fin de que prosperen sus residencias. “Para poder entregarles esos apartamentos, tienen que encimarle, aparte del valor inicial, hasta 200 millones de pesos por apartamento, porque, según él, se valorizaron durante el tiempo de construcción y porque las cuentas a él ya no le dan. Si no pagan, el señor toma la decisión de sacar a la gente forzosamente del proyecto. Les dice: ‘Demanden donde quieran, hagan lo que quieran’, porque las condiciones se hacen como él diga ”, agregó Morales.

Respuestas del constructor

SEMANA contactó a Fernando Gallego Martínez, pero él remitió las inquietudes a su abogado, quien negó todas las acusaciones de los compradores y sus defensores. En primer lugar, comentó que el cronograma de las tareas no está alterado y se cumple como lo prometieron desde 2021: “Nosotros estamos en el término para continuar la ejecución de obra. Estamos ya en etapa de entrega de nuestro proyecto; tenemos 400 clientes de 450 unidades. A la fecha, no estamos incumpliendo las entregas. Las obras no están suspendidas”.