Pesadilla de propietarios que pusieron sus ahorros en la compra de lujosos apartamentos en Rionegro, pero reconocida constructora dejó tirada la obra: “Nos estafaron”

Desilusión

Drama eterno

Los propietarios del megaproyecto que la Fundación Compartir dejó tirado, denunciaron que tienen que hacer maromas para no caer en las trampas mortales de la obra. | Foto: Archivo particular

No cuentan con servicios públicos legalizados, cada mes tienen que hacer vaca para pagar los recibos de agua y luz que son de la obra, más no de los apartamentos. No pueden usar las zonas comunes esenciales y no esenciales porque no fueron terminadas, al igual que la piscina.