El sueño se hizo realidad: familias de Circasia, Quindío, tienen por fin casa propia

Adquirir vivienda en Colombia es más fácil gracias al programa Mi Hábitat que ha beneficiado a más de 16.000 personas en diferentes regiones del país, desde su inicio en 2019. Recientemente, empresas como Homecenter, la Fundación Catalina Muñoz, Fundación Imusa Samurai, Fundación Argos, Corona, Scotiabank Colpatria y la Alcaldía de Circasia se unieron en una alianza público-privada con un solo objetivo: cumplirles el sueño a 30 familias.

Familias en Circasia recibieron viviendas dignas gracias a una alianza empresarial

Esta apuesta estuvo centrada en el municipio de Circasia, donde se construyeron 20 viviendas nuevas y se mejoraron otros 10 hogares en la Urbanización San Fernando. En el proceso participaron 30 voluntarios, quienes destinaron más de 400 horas de trabajo a esta causa.

Aunque el departamento del Quindío registra coberturas elevadas en servicios públicos —como acueducto (98,93%) y alcantarillado (92,03%)—, persisten brechas significativas en el acceso a vivienda digna. Más de 35.000 hogares presentan algún tipo de déficit habitacional, tanto en zonas urbanas como rurales.

Un grupo de voluntarios trabajó más de 400 horas. Foto: Suministrada - API

En el caso de Circasia, con una población cercana a los 322.500 habitantes, el municipio evidencia contrastes entre su expansión urbana y las dificultades estructurales en áreas rurales en materia de vivienda y acceso a servicios.

De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el déficit cualitativo en Circasia está 20,88%, es decir, que una proporción importante de viviendas requiere mejoras urgentes para garantizar condiciones básicas de habitabilidad. A esto se suma un déficit cuantitativo del 5,44 %, asociado a hogares sin vivienda propia o que residen en construcciones inadecuadas desde el punto de vista estructural.

Juanita es una de las beneficiarias de la iniciativa Mi Hábitat. “Al recibir esta casa me siento muy feliz, agradecida con Dios, bendecida por las personas que lo hicieron posible. El proyecto de Homecenter ha sido importante porque nos han ayudado en todo, nos colaboran demasiado”. Madre de un hijo en condición de discapacidad, Juanita tiene una vida dura que le exige viajar con frecuencia a Pereira o Armenia para llevarlo a exámenes, controles y terapias. Desde muy joven tenía el anhelo de una casa propia, pero por su situación parecía imposible. “Hace tres o cuatro años no tenía siquiera cómo pagar arriendo”, contó.

30 familias beneficiadas con el programa. Foto: Suministrada - API

Gloria Guzmán, otra de las beneficiarias, confesó que ha llorado mucho por cuenta del regalo que recibió. Tener vivienda propia le cambiará la vida y entre lágrimas dio gracias a Dios. Paola Hernández, gerente de Sostenibilidad de Homecenter, resaltó que este proyecto representa una gran oportunidad para el departamento: “Nos llena de emoción ver el impacto positivo y transformador que tienen las alianzas al entregar esperanza y un hogar digno con futuro lleno de historias por vivir”.

El programa Mi Hábitat también ha desarrollado intervenciones en distintas regiones del país: en 2022 entregó 15 viviendas nuevas en Puerto Colombia (Atlántico); en 2023 adecuó 22 viviendas en Yumbo (Valle del Cauca); en 2024 mejoró casas y espacios comunitarios en Carolina del Príncipe (Antioquia); y recientemente realizó acciones en Pasacaballos (Cartagena).

Para sostenerse en el tiempo y seguir cambiando vidas recibe apoyo de otras iniciativas lideradas por Homecenter como Agua Natal, un producto comestible que se comercializa en todo el país. “Queremos que más colombianos se unan a estos proyectos. Todo lo que recaudamos de la venta de Agua Natal viene a los proyectos de mejoramiento del hábitat de la compañía”, puntualizó Hernández.

Gracias a una alianza entre Homecenter, organizaciones privadas y la administración municipal, se construyeron y mejoraron decenas de viviendas. Foto: Suministrada - API

El alcalde de Circasia, Julián Andrés Peña, también destacó el alcance del proyecto: “Cada entrega es un paso más hacia el sueño cumplido de muchas familias que ahora tendrán un hogar digno y lleno de esperanza”.

Esta alianza entre Homecenter, organizaciones privadas y la administración municipal ha contribuido al desarrollo de la región y a impactar la calidad de vida de sus habitantes.