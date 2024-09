¿Acoso? Hijo de Mabel Cartagena vivió incómodo momento con un hombre; “no fui capaz de defenderlo”

¿Qué le pasó al hijo de Mabel Cartagena?

“Hoy siento que erré como mamá, no sé qué pasó, tuve como un bloqueo y no fui capaz de defender a Luca en un momento incómodo que vivió él, mientras yo estuve presente ”, dijo frente a sus fans.

“Hoy cuando fuimos al hotel a ver a la selección de Argentina y cuando terminó todo eso, se me acercó un señor. Yo sinceramente, no lo conozco, no sé quién es, pero me saludó, como ya me habían saludado otros, me habían pedido incluso fotos (...) De nada se acerca a Luca y le pregunta que si se acuerda de él y luego se agacha para saludarlo”.