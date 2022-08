La propuesta de Mabel Cartagena a su esposo sobre tener relaciones con otras mujeres

Mabel Cartagena es una de las presentadoras más extrovertidas y graciosas de la televisión colombiana, debido a los constantes contenidos que protagoniza en las plataformas digitales. Durante muchos años, la colombiana fue reconocida por su paso como conductora en el programa de chismes ‘El lavadero’, del Canal RCN.

Sin embargo, este show generaba pérdidas al canal y tuvo que salir del aire en más de una ocasión, por lo que su trabajo cambió a otros espacios donde daría a conocer distintos temas de la vida cotidiana.

Ahora, en la actualidad, la bella barranquillera se dedica a generar contenido para las redes sociales, en especial para Instagram, donde también hace parte de algunos emprendimientos y proyectos.

Además de tener su hogar como una prioridad absoluta, la famosa de la farándula nacional suele dejar a la vista el vínculo que ha creado con sus dos hijos, Luca y Mateo, y su esposo, el tenista argentino Sebastián Decoud.

Recientemente, la presentadora se convirtió en protagonista de una serie de opiniones y noticias en redes sociales, debido a una broma que le quiso jugar a su pareja sentimental. La colombiana lanzó una inesperada propuesta al deportista, quien reaccionó de forma sorpresiva.

Mabel Cartagena lanzó propuesta insinuante a su esposo sobre tener una relación abierta

De acuerdo con lo que quedó plasmado en una publicación de la red social, en un divertido video que subió a su cuenta oficial, la celebridad le jugó una broma inesperada a su esposo, quien despertó opiniones con la respuesta que dio.

En el video se ve que mientras están en un carro, Mabel le dice a su pareja si pueden ir a un bar swinger para intercambiarse con otras parejas e incluso le abre la posibilidad de que él, Sebastián Decoud, esté con su amor platónico, la actriz española Ester Expósito.

“Le pregunté a Sebas si iría conmigo a un bar swinger”, escribió la presentadora en el post.

“No te comparto ni a bala. No, no iría ni porque fuera una modelo de Victoria’s Secret, de esas que son increíbles”, dice Decoud en el clip, afirmando que no cambiaría a Cartagena por nada en el mundo.

Sin embargo, el esposo de Mabel agrega una contundente y divertida respuesta, señalando que le había dado “hasta rabia” la pregunta, pues él no se imagina compartiendo a su esposa con otras personas.

“Yo no te comparto con nadie, ni por Ester Expósito (...) No sé si me lo vaya a disfrutar porque voy a estar pensando que tú... (Mabel quita el sonido por una aparente vulgaridad) No te cambio por nada del mundo. Yo me quedo con mi enana”, menciona el argentino, para luego bromear y decir que deberán cenar en mesas separadas por esta propuesta.

Para finalizar, el tenista soltó varios comentarios amorosos en los que reafirmó su amor por la colombiana, derrumbando toda posibilidad de tener encuentros con mujeres ajenas a su vida como pareja. El latino enfatizó en que no importaba el tipo de persona que fuera, ya que él estaba completamente feliz y enamorado de ‘Flaky’ Cartagena.

Los comentarios en la publicación estuvieron divididos, primando los que elogiaban al argentino por darle su lugar a la presentadora, además de respetar el vínculo que crearon desde que se casaron. Muchos aplaudieron las palabras que dio el tenista y enfatizaron en que “era muy bonito ver este tipo de hombres hoy en día”.

“Los amo, son lo máximo”, “Qué bonito, ese es el tipo de hombre que vale la pena”, “Yo lo amooooo, el único argentino que me gusta”, “Este matrimonio lo hace creer a uno en el amor”, “Todos merecemos un amor así”, “Divino como habla”, entre otras respuestas.