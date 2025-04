Mabel Cartagena se sintió “vulgar” al tener prótesis y fuerte miedo la impulsó a quitárselas: “Me cansé”

Mabel Cartagena ganó reconocimiento en la televisión colombiana por ser una gran presentadora que tuvo su paso por El lavadero, Muy buenos días, Día a Día, También caerás, entre otros.

Esta reconocida presentadora sorprendió en estos últimos días al confesar y revelar la razón por la cual decidió retirarse las prótesis mamarias que se había colocado años atrás.

Mabel Cartagena habló de las razones por las que se quitó las prótesis Instagram @flakycartagena | Foto: Instagram @flakycartagena

Esta decisión fue tomada después de que comenzaran a circular casos de mujeres que, como ella, se sometieron a este tipo de cirugía estética y luego fueron diagnosticadas con el síndrome de Asia.

“Se mete la pandemia. Y en plena pandemia empiezo a escuchar el tema del síndrome de Asia y yo dije: ’No, yo no quiero pasar por esto ‘, yo llevo 19 años con prótesis, ya me las parrandié”, aseguró Mabel en charla con La Kalle.

Pero también, Cartagena confesó que llegó un momento de su vida en el que por tenerlas, se empezó a sentir vulgar.

“Me sentía vulgar, de pronto la gente no veía así, pero yo, personalmente, me veía al espejo y decía: ‘No me gusta. El escote se ve muy llamativo’”, dijo.

Además, Mabel compartió con sus seguidores que, con el tiempo, sintió que su imagen ya no reflejaba la mujer en la que se estaba convirtiendo.

“Ya yo era mamá. El hecho de qué yo quería verme sexy, porque todas pasamos por esos momentos, ya yo había quemado esa etapa, ya no quiero, ya estoy en otro rol y me cansé”, dijo Mabel.

Sin embargo, la presentadora seguro que la razón de peso que la llevó a tomar la decisión definitiva de quitarse las prótesis fue debido al pánico que le dio que de pronto su cuerpo reaccionara de manera negativa a estas y terminará teniendo el síndrome de Asia.

“El síndrome de Asia es en el que tanto hombres y mujeres pueden experimentar muchos síntomas en el que tu cuerpo está rechazando algún cuerpo extraño que te hayas puesto; te puede pasar con un diente que te pongan, ¿viste a las personas que se rompen un brazo y los tienen que poner tornillos? Tu cuerpo lo puede rechazar, pero en mujeres debió muchísimo por las prótesis mamarias, que empezaron a tener cambios físicos, mentales, hormonales. Es que es un tema muy grande, no soy experta", agregó Mabel.

Foto: Instagram @flakycartagena | Foto: Foto: Instagram @elianisgarrido

Por último, aseguró que no hubo nada que la pudiera hacer cambiar de opinión y mencionó que se siente muy bien sin ellas: “Yo dije: ‘Uy, esto existe, con mayor razón me las quito’, y en octubre de pandemia me las quité y yo, la verdad, me siento muy chévere”.