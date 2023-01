OnlyFans: ellas son las colombianas más populares de la plataforma, ¿quién cobra más?

Hoy en día, las plataformas digitales pasaron de ser un mecanismo de ocio y entretenimiento a convertirse en el nuevo método de trabajo para muchas modelos. A través de redes sociales y otros escenarios, hay quienes han sabido sacarle provecho a su belleza, y entre ellas están algunas colombianas.

Mediante OnlyFans, plataforma que nació en Londres y se esparció a lo largo y ancho de internet, varias mujeres han adquirido cuantiosas sumas de dinero. Esto porque para poder verlas se necesita pagar y el cobro es en dólares.

Antes de dar a conocer quiénes son las colombianas que más prosperidad han encontrado en OnlyFans, es necesario decir que dicha plataforma nació con el objetivo de que artistas pudieran compartir contenido exclusivo, por ejemplo, de conciertos en vivo, pero las modelos y algunas actrices porno encontraron en ella la solución ideal para contribuir a sus finanzas.

Este es el logo de la popular plataforma OnlyFans. Getty Images. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Asimismo, de la inversión que se hace en el escenario digital, sus dueños se quedan con el 20 % de las ganancias y el resto le corresponde, en este caso, a la anfitriona.

En ese orden de ideas, en Colombia son varias las reconocidas famosas que migraron a OnlyFans y actualmente son las más cotizadas.

Aida Cortés

Esta joven influenciadora nació en Santander. En un principio, trabajó como modelo webcam y lo mantenía en secreto mientras estaba en la universidad, pero luego se difundió su contenido y se dedicó por completo al campo de la creación audiovisual para adultos.

Así son las instantáneas que la joven sube a las redes sociales. Foto: Instagram @aidacortesll_ - Foto: Foto: Instagram @aidacortesll_

En ese sentido, Cortés migró a OnlyFans y su cartera da cuenta de ello, ya que puede acumular un ponderado de 40 millones de pesos mensuales. Para poder disfrutar de sus fotos y videos, el usuario debe consignar 14,5 dólares (68 mil pesos en billetes colombianos).

Aura Cristina Geithner

Muchos de los seguidores de la actriz de 55 años quedaron anonadados al saber que esta mujer de la farándula nacional pasó de la televisión a OnlyFans. No obstante, eso no quiere decir que su vida artística no continúe; de hecho, en una oportunidad la figura pública confesó que con lo que gana en dicha plataforma puede costear parte de su carrera musical.

Esta mujer también es cantante y ha dicho que en OnlyFans no se ha desnudado. Foto: Instagram @crissgeithner - Foto: Foto: Instagram @crissgeithner

Para varios usuarios, Geithner es de las colombianas que se mantienen intactas a pesar del paso de los años. Así las cosas, para poder disfrutar del contenido de esta influyente dama y escucharla hablar sin escrúpulos, los internautas deben pagar 15,99 dólares al mes (75 mil pesos colombianos).

Esperanza Gómez

En esta lista no puede faltar la popular actriz de cine para adultos, con proyección internacional, Esperanza Gómez. Hace poco, la también modelo de 48 años estuvo en entrevista con Vicky en Semana y reveló que si bien el incremento del precio del dólar afecta a todos los colombianos, a ella le conviene por su trabajo en OnlyFans.

La mujer suele destacar en las plataformas por sus atributos físicos. Foto: Instagram @yoesperanzagomez - Foto: Foto: Instagram @yoesperanzagomez

Cabe recordar que Gómez ha tenido pleitos con las políticas de Instagram, razón por la que le han cerrado sus cuentas. No obstante, con o sin esta red social, en la plataforma inglesa la caldense cobra al mes por sus fotos y videos 10 dólares (17 mil pesos en Colombia).

Cintia Cossio

Para finalizar, entre las más cotizadas de OnlyFans en Colombia se encuentra la influenciadora y creadora de contenido Cintia Cossio. Esta mujer antioqueña da muestra en redes sociales de los frutos de su trabajo, pues vive en una lujosa casa y sus looks impactan.

La mujer también crea contenido de su diario vivir para otras plataformas digitales. Instagram @soycintiacossio - Foto: Instagram @soycintiacossio

Cintia es hermana del también influencer Yeferson Cossio, razón por la que su visibilidad puede llegar a ser doble. Su esposo la apoya en lo que ella realiza y lo mejor de todo es que es la que más dinero pide por su contenido, pues una persona debe consignar 23 dólares para poder apreciarla (108.550 pesos colombianos).