Shakira y su nueva canción: ¿Cómo podrían afectar psicológicamente sus composiciones?

La artista barranquillera Shakira nuevamente se convirtió en un personaje tendencia, pero esta vez al lado del compositor y DJ argentino Bizarrap con el más reciente sencillo que la dupla lanzó y que no deja de sumar en reproducciones.

Se trata de Bzrp Music Session, Vol. 53, tema musical que, aunque no habían pasado las primeras 24 horas desde que salió a la luz, ya tiene más de 27 millones de visitas en YouTube. Sin embargo, lo que tiene bajo la lupa a la estrella colombiana son las estrofas que cantó, al parecer, haciendo alusión a su ruptura amorosa y a las decisiones que tomó en contra de su excompañero sentimental Gerard Piqué.

La separación entre la cantante y el exfutbolista no deja de ser mencionada; de hecho, medios españoles y de la industria del entretenimiento la catalogan como “una de las más polémicas del siglo”. Son meses en los que la intérprete de Antología y el exdefensa del Barcelona partieron sus caminos y se fueron por la vía legal.

La separación de las celebridades fue una de las más mediáticas de 2022. Fotos: Getty Images. - Foto: Montaje: Getty Images

A pesar de ello, los millones de seguidores y fanáticos que tiene la artista han sido testigos de las últimas canciones en las que, sea cual sea la razón, las relacionan con Piqué. Primero salió Te felicito, luego Monotonía y, ahora, el boom lo tiene Bzrp Music Session, Vol. 53.

En este último tema musical, que se pubicó en el perfil del mencionado compositor argentino, Shakira entonó varias estrofas que incluso han sido relacionadas con la novia de su expareja, Clara Chía.

“A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú”; “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques”; “Tiene nombre de persona buena, clara... mente no es como suena”; “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”, son algunos ejemplos de las melodiosas palabras de la barranquillera.

Mientras que un grupo de personas apoya a Shakira, aplaude su “valentía” y agradece por “no permanecer callada”, otro no va en la misma sintonía y dice que la cantante está siendo “tóxica”, no “supera” a Gerard Piqué y tampoco está “teniendo en cuenta” el bienestar de los dos hijos que tuvo con el exfutbolista, Sasha y Milan.

Por esta razón, como sucedió en la canción de Monotonía, hay quienes se preguntan qué tan sanas son las letras de las más recientes canciones de la intérprete de éxitos como Waka Waka o Hips don’t lie.

¿Qué tan sanas son las indirectas?

La nueva canción de la colombiana junto a Bizarrap es una “tiradera”, lo que quiere decir que tiene indirectas que los cibernautas han calificado como “muy directas”. Lo mismo pasó con Monotonía.

En ese orden de ideas, el medio español Uppers recuperó el análisis que semanas atrás realizó la psicóloga Teresa Terol, especialista en terapia cognitiva conductual, en cuanto a la influencia que tiene el hecho de que Shakira se “desahogue” a través del arte.

Shakira en su sesión con Bizarrap. Captura YouTube - Foto: Video de Youtube Bizarrap

Lo primero que dijo la experta fue: “Tenemos derecho a cometer errores y, por tanto, no tiene sentido que estés castigando por ello. Tenemos derecho también a cambiar de opinión, a ser impulsivo... No podemos ir de justicieros e intentar humillar públicamente. Ese tipo de conductas hablan peor del que habla que del que se culpa”.

Pese a que cada persona tiene la libertad de afrontar su vida conforme a los efectos y sentimientos que hacen parte de su desarrollo humano, la psicóloga agregó: “La clave está en perdonar, y es que no perdonamos por la otra persona, sino por nosotros mismos, por poder avanzar. Damos las gracias por lo vivido y decimos adiós”, publicó Uppers.

Lo cierto de lo anterior es que las posturas se encuentran totalmente divididas, puesto que muchas mujeres se identificaron con la barranquillera y destacaron su “poder femenino”.

Luego de publicarse Bzrp Music Session, Vol. 53. Shakira no ha dado declaraciones. Este es el video musical de dicho tema: