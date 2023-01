“Gracias por decir lo que muchas callan”: la reacción de Carolina Cruz a la nueva canción de Shakira

En las últimas horas, el nombre de la estrella colombiana Shakira se posicionó en cuestión de segundos luego de que dio a conocer su más reciente sencillo musical: una canción que realizó al lado del DJ y compositor argentino Gonzalo Julián Conde, mejor conocido en el mundo artístico como Bizarrap.

Las expectativas en el ámbito mundial de lo que diría la canción, Bzrp Music Session, Vol. 53, que es una “tiradera”, compuesta por frases que se ajustan al pie de la letra a decepciones amorosas y decisiones de una mujer para continuar con su vida, de inmediato, se relacionaron con la polémica separación de la barranquillera y el exfutbolista de Barcelona Gerard Piqué.

Sumado a esto, en las estrofas también parece figurar el nombre de la ahora novia de Piqué, una joven que se llama Clara Chía y los medios españoles la han captado en varios momentos.

Shakira es la nueva invitada en las sesiones de Bizarrap. Foto: Twitter @bizarrap. - Foto: Foto: Twitter @bizarrap.

Sin duda alguna, meses después del anuncio de la ruptura entre la dupla de celebridades, su protagonismo no desciende. Al contrario, a pesar de que llegaron a mutuos acuerdos, esta separación es una de las que más dio para hablar en 2022 y, por lo que parece, lo mismo seguirá pasando durante este 2023.

Frases como: “Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”; “Una loba como yo no está para novatos”; “Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique”; “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”; “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena” son algunos ejemplos que hacen parte de la nueva melodía bajo la voz de Shakira.

Entonces, al ser la intérprete de Antología una artista con gran reconocimiento mundial, las reacciones de todo tipo por este sencillo no se hicieron esperar.

En redes sociales, memes, comentarios, ‘Me gusta’ y otras acciones digitales se efectuaron en relación con las palabras de Shakira al lado de Bizarrap. Por una parte, cibernautas y fanáticos de la cantante la apoyaron, pero también hubo quienes no están de acuerdo con que la barranquillera siga trayendo a colación el tema de su separación con Piqué.

Lo cierto de todo es que Bzrp Music Session, Vol. 53 es un sencillo más, como lo fue Monotonía o Te felicito, solo que sus visualizaciones están subiendo sin parar y en menos de 24 hora ya tiene más de 25 millones de reproducciones. Por esta razón, a la tendencia se sumó la presentadora de televisión Carolina Cruz.

La reacción de Carolina Cruz a la nueva canción de Shakira

Carolina Cruz es una de las mujeres más queridas por los colombianos, la modelo tiene una carrera como figura pública admirable, pero en asuntos del amor, meses atrás, así como Shakira, anunció que terminó su relación de años con el actor Lincoln Palomeque.

Aunque esta separación no ha sido tan mediática como la de Shakira y Piqué, sí sigue haciendo eco. Por ello, cualquier manifestación que hace Cruz en redes tiende a vincularse con Palomeque.

En esta oportunidad, la host de TV subió una historia a su cuenta de Instagram, donde acumula más de siete millones de seguidores, con un mensaje puntual y adherido a la nueva canción de la estrella barranquillera.

Primero citó una de las estrofas de la composición y luego felicitó a la cantante de la siguiente manera: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Te amo @shakira. Gracias por decir con música lo que muchas mujeres callan. BYE!!”, se lee en la mencionada red social.

La presentadora colombiana apoyó a Shakira y le dio las gracias. Captura de pantalla, Instagram @carolinacruzosorio - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

En efecto, para algunos, la famosa de la farándula nacional tiene razón, pero para otros no fue lo más adecuado.

A continuación, la recopilación de las historias en Instagram de Carolina Cruz:

Este es el video musical completo de Bzrp Music Session, Vol. 53: