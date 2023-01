Twingo y Casio ‘pagaron el pato’ en la nueva canción de Shakira: los memes que dejó la ‘tiradera’ a Piqué

Cada vez que Shakira lanza un éxito musical se vuelve tendencia, para nadie es un secreto, pero las dos más recientes canciones, en las que aduce a la relación sentimental con Gerard Piqué, han sido una cosa de locos. Tanto las redes sociales como la prensa no dejan de hacer eco a la manera en que la colombiana está lidiando con la tusa que deja una ruptura amorosa tras doce años. La colaboración con Bizarrap es la sensación.

Pero la Music Sessions #53 no solo está siendo comentada en todos lados por las indirectas, más bien directas, contra Piqué, sino por las referencias a algunas marcas de automóviles, como el Renault Twingo, y de relojes como Casio, que para nada podían pasar inadvertidos en los oídos de sus seguidores.

“Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, dice un apartado de la canción que durante sus primeras tres horas en YouTube sumó sus primeros 4,3 millones de reproducciones, además de 2,2 millones de me gusta y 150.000 comentarios.

Las particulares frases, que dan a entender que Piqué la “cambió” por alguien que en nada se compara a ella, generaron opiniones divididas en Twitter, donde se las tomaron con gracia. Algunos seguidores de la colombiana afirmaron estar encantados con su canción, aunque también con carros como Twingo y relojes como Casio, asequibles y de buena calidad.

Comediantes como el venezolano Víctor Medina compartieron memes que no tardaron en acumular ‘me gusta’. La siguiente imagen, por ejemplo, suma más de 36.000 me gusta.

El Twingo después de oír el tema de Shakira y Bizarap pic.twitter.com/woN6sRPI0y — Víctor Medina (@nanutria) January 12, 2023

Algunos productores de contenidos como Zorman, que solo en YouTube tiene cerca de 2 millones de suscriptores y más de 600.000 seguidores en Twitter, expresaron las consecuencias que podría traer a las compañías en mención la letra de la canción de Shakira.

“Mucho se habla de la caña que le han dado a Piqué, pero poco se habla de los pobres Twingo y Casio. No le hicieron daño a nadie y mañana van a tener que cerrar”, trinó Zorman y las reacciones no se hicieron esperar.

“Casio tiene altas calculadoras encima. Hace 3 años que tengo la mía y todavía no cambié las pilas, no todo lo caro es bueno ni todo lo bueno caro”, expresó un tuitero.

Mucho se habla de la caña que le han dado a Piqué, pero poco se habla de los pobres Twingo y Casio. No le hicieron daño a nadie y mañana van a tener que cerrar. — Zorman (@ZormanVideos) January 12, 2023

Incluso hubo quienes compartieron videos de conductores de Twingo chocando automóviles de gama alta, en lo que supuestamente sería una represalia tras la canción de la barranquillera.

El Twingo después de escuchar la music Sessions #53 de BZRP y Shakira... pic.twitter.com/6dcUnpVFac — Soy Arnaldo, no Arnoldo 👽 (@arnaldoABR) January 12, 2023

Raperos españoles como Sergio Castro Gisbert, conocido como Chuty, alentaron a quienes los próximos días compren un Twingo para transportarse y un Casio para ver la hora, por encima de marcas reconocidas como Ferrari y Rolex.

Hay que tener mucha personalidad para comprarse mañana un Twingo o un Casio también os digo — Chuty (@chutyvk) January 12, 2023

Hubo, además, quienes pidieron a los que usan estas marcas no sentirse mal. La pulla de Shakira no es hacia ellos, es hacia Gerard Piqué y Clara Chía.

“Paren todo. No te sientas mal, si tienes o tuviste un Casio y/o un Twingo, pero no es porque antes tenías un Rolex o un Ferrari y estúpidamente decidiste cambiarlos, no es contigo. Tranqui, Clara-mente, Shakira no habla de ti ni del Twingo ni del Casio, es de Piqué y Clara Chía”, publicó un usuario en Twitter.

Paren todo! No te sientas mal, si tienes o tuviste un Casio y/o un Twingo pero no es porque antes tenías un Rolex o un Ferrari y estúpidamente decidiste cambiarlos, no es contigo. Tranqui, Clara-mente, Shakira no habla de ti ni del Twingo ni del Casio, es de Piqué y Clara Chía 🤣 pic.twitter.com/Yyk9beK0yH — Marjuli Matheus Hidalgo (@marjuli) January 12, 2023

La canción de Shakira con Bizarrap también fue escuchada por algunas congresistas, como Jennifer Pedraza, del partido Dignidad. La representante a la Cámara expresó su encanto por la artista, pero también por la marca de relojes que resultó envuelta en la ruptura amorosa con Piqué.

“Te amo, Shak, pero aguante Casio”, trinó Jennifer Pedraza. La publicación ya suma cientos de reacciones.

Te amo Shak, pero aguante Casio. — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) January 12, 2023

Resta esperar si, contrario a lo que ha hecho antes, Piqué se refiere a la ruptura amorosa con Shakira tras la ‘tiradera’ que probablemente continuará dando de qué hablar.