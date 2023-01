“Me dejaste con la deuda en la hacienda”, Shakira culparía a Piqué de su lío con el fisco español en su nueva canción

Shakira está desatada y su nueva canción junto a Bizarrap lo demuestra. No se queda con nada y le tira a Piqué de frente, con un juego de palabras que terminan mencionando el apellido del catalán en diversas ocasiones, siempre dejando claro que ella es “mucha mujer” para él, quien la habría dejado más mal de lo que los medios y la prensa sensacionalista alguna vez informaron.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda”, es una de las tantas frases incendiarias que la colombiana compuso y cantó en esta nueva sesión, la número 53, con el argentino Bizarrap.

Artista famoso por invitar a diversos personajes de la música mundial para grabarlos en su estudio, videos que ya le han dado la vuelta al mundo.

Esta frase es muy diciente dado el lío legal de la colombiana con el fisco español, que le exige un pago de más de 20 millones de euros por supuestos impuestos que no habría declarado entre 2012 y 2014. En esos años, Shakira afirma no haber estado radicada en España aún; en su versión, se asentaría en Barcelona en 2015, cuando nació su segundo hijo, Sasha, y su primogénito, Milan, inició su etapa escolar.

En dicha época, Shakira también decidió poner en pausa su carrera musical para dedicarse de lleno a sus dos hijos, dándole espacio a su ahora expareja Gerard Piqué de concentrarse en su futbol y rodar por todo el mundo con el Barcelona y la selección española.

Por este asunto, que hoy le recriminan al futbolista, Shakira ha sacado tan solo dos discos en cuestión de siete años.

Los fanáticos de Shakira ya estaban pendientes de cualquier avance sobre las novedades musicales de la colombiana, pues ella misma anunció que ya tenía listo un álbum completo desde 2022.

Sin embargo, debido a su ruptura con Piqué, los quebrantos de salud de su padre y el pleito legal con el fisco español, la barranquillera solo alcanzó a lanzar dos canciones de lo que sería su nuevo trabajo discográfico: Te felicito y Monotonía.

Dichas canciones tuvieron un común denominador y fue su referencia a Gerard Piqué, quien se dice le habría sido infiel a Shakira con su actual novia, Clara Chía, y por eso la relación de 12 años y dos hijos, Milan y Sasha, habría llegado a su fin.

Este asunto está muy expreso en las dos canciones anteriormente mencionadas; en la primera se puede escuchar y ver, en el videoclip, todo el proceso de descubrimiento de la infidelidad, y en la segunda, todo el proceso de duelo y aceptación de la ruptura.

Ahora, la barranquillera ha compartido una imagen en sus perfiles oficiales junto al productor y músico argentino Bizarrap, con quien ya lanzó canción este miércoles, 11 de enero de 2023, y de la cual ya se sabe toda su letra que indicaría un sablazo más para el exfutbolista.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú; esto es pa’que te mortifique, mastica y traga pa’que no pique; yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques; entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice el nuevo sencillo musical.

Ante esto, muchas han sido las reacciones de los internautas, pues hay quienes están a favor de Shakira, otros de Piqué y por supuesto a los que ya el tema los tiene un poco saturados. Un usuario de Twitter decidió compartir lo que pensaba sobre la situación y los comentarios no se hicieron esperar.

“No sean Shakira, no sea la ex cansona que no supera”, dijo Juan, a quien se le conoce en la red social con el usuario @UnaCervezaPues.

De inmediato, muchos salieron en defensa de la artista diciendo: “Cansona no bebé, inteligente”; “Ja sigan pensando que ella está dolida. Ella lo que le importa es el dinero que está ganando”; “Amor mío, se metió con Shakira, lo van a crucificar sus dementes fans”; “Bebé, te gusta que traten mal”; “Querías irte insultado antes de dormir, ¿cierto?”; “Shakira es una genio de los negocios estimado. Nunca nadie aprovecho tanto y tan bien una ruptura. Ha abierto la ducha del dinero... Por ejemplo gente como vos cree en verdad que ella es una ex que no lo supera... Más marketing...” (sic).