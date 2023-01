Video | Ibai cae en “filtración” de nueva canción de Shakira y Bizarrap: “Creo que sobraba”

Shakira, que es una de las artistas colombianas más reconocidas a nivel mundial, sorprendió al mundo en octubre pasado con ‘Monotonía’, donde mostró el dolor que la causó su separación con Gerard Piqué. La canción tuvo más de tres millones de reproducciones durante sus primeras 24 horas, siendo el debut femenino en solitario más grande de YouTube.

Ahora, la artista barranquillera confirmó, en sus diferentes redes sociales, que este miércoles -11 de enero- lanzará oficialmente su nueva colaboración con Bizarrap, famoso DJ argentino. Sin embargo, no entregó mayores detalles.

En TikTok, por otro lado, se habría filtrado una de las estrofas de la canción, en la que la artista parece dirigirse al exfutbolista, haciendo un juego de palabras con su apellido y aludiendo a los ataques que ha recibido este, cuya imagen pública se ha visto bastante castigada desde que ‘oficializó’ su relación con Clara Chía.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú; esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique; yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques; entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice la letra, que han compartido miles de tuiteros.

Shakira es la nueva invitada a las sesiones de Bizarrap - Foto: Foto: Twitter @bizarrap.

Ibai Llanos tiene una relación bastante cercana con Piqué debido a que son socios - Foto: Youtube: Ibai Llanos

Igualmente, en Twitter empezó a circular una supuesta filtración que había hecho el artista argentino con respecto a uno de los pedazos de la canción. Incluso, el influenciador español Ibai Llanos la compartió.

En la grabación, que se hizo viral rápidamente en las plataformas digitales, no obstante, se escucha la famosa broma de los gemidos, mientras aparece una vieja transmisión en Instagram de Bizarrap.

“A mí no me apetece meterme en polémicas, pero creo que esto sobraba y mucho”, fue el mensaje que escribió el creador de contenidos para acompañar la publicación, que recibió miles de comentarios.

Cabe mencionar que la última polémica entre Shakira y Piqué tuvo lugar hace unos días, debido a que la cantante colombiana se habría molestado con su expareja por haber llevado a su hijo, Milan, a un programa de streaming en el que se le podía ver sin pixelar. Además, el pequeño estuvo presente mientras se mantenían conversaciones poco apropiadas para su edad.

A mí no me apetece meterme en polémicas pero creo que esto sobraba y mucho. https://t.co/FQqmRTrkVI — Ibai (@IbaiLlanos) January 11, 2023

Shakira habló sobre su relación con joven surfista

Shakira rompió el silencio hace unos días y puntualizó que se trata simplemente del profesor de surf que le da clases a la familia desde hace años, pues en su momento también fue instructor de Gerard Piqué.

Mediante un comunicado de prensa, la reconocida cantante precisó que tienen una relación estrictamente profesional. Además, afirmó que su único interés actual es el bienestar de sus hijos, Milan y Sasha.

Shakira desmiente relación con joven profesor de surf - Foto: AFP/LAGENCIA PRESS

“Por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, les solicito a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar”, precisó en el documento.

Parece que la artista, por el momento, no está abierta a encontrar de nuevo el amor, ya que está dedicada a que sus pequeños lleven la separación de la mejor manera posible y no se vean afectados por la repercusión mediática.