Sesión 53 y las canciones de despecho que Shakira le ha dedicado a sus ex

A Shakira se le han escuchado infinidad de letras, unas muy sentidas que aún hoy sacan lágrimas a quienes la cantan; y otras totalmente comerciales, cuya única función es poner a bailar a los millones de fanáticos que tiene alrededor del mundo, tal como lo ha hecho con los sencillos ligados a los mundiales de fútbol o aquellos donde se muestran sus raíces latinas, con sonidos autóctonos de su natal Colombia y su continente americano.

Muchos colombianos prefieren a esa Shakira de pelo negro y rojo que le cantaba a la corrupción, a los embarazos adolescentes y al amor en todas sus presentaciones, ya sea con estrofas idílicas que demuestran un enamoramiento completo o frases incisivas que dejan claro que la barranquillera ahí ya no baila y que le sirven a todo aquel que esté pasando por un desamor.

Estas letras también se han escuchado en la versión contemporánea de Shakira, la que experimenta con bachata, reguetón y electrónica, como se ha podido escuchar en los últimos sencillos que la intérprete de Hips Don’t Lie sacó en el marco de su última ruptura amorosa con su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué, con quien estuvo durante 12 años y tuvo sus dos hijos, Milan, de 9 años, y Sasha, de 7.

Pantallazo del nuevo video de Shakira - Foto: Tomado de Youtube

Por eso es pertinente hacer un recuento de esas canciones despechadas que Shakira ha realizado pensando en sus exparejas, unas más directas que otras, pero todas con un dolor latente de un amor que ya no está y que en su despedida dejó heridas tan abiertas que se convirtieron en líricas que han vendido millones de discos alrededor del mundo.

Shakira en el show de la final de la Copa Davis 2019. Foto: Clive Brunskill/Getty Images. - Foto: Getty Images

Antología

Muchos dirán que es una canción de amor, sin embargo, si se escucha bien, a Shakira la dejaron con el corazón en la mano y el hombre que ya no está a su lado no le enseñó a vivir sin ese amor, luego de enseñarle a quitarle al tiempo los segundos, a decir mentiras piadosas, a reemplazar palabras por miradas, a descubrir más de mil formas de besar y a tener que soportar todo el hijo tejido abandonado dentro de su ser. Se dice que esta canción está dedicada a uno de los primeros amores de la cantante, Óscar Ullola, cuando la barranquillera tan solo tenía 17 años.

Loba

Muy pocos lograron descubrir el verdadero significado de esta canción, que le dio un vuelco total a la colombiana en 2009, pues muchos pensaron que solo era una canción para bailar en discoteca, pero no se percataron que su letra, que después se convertiría en un himno para la comunidad LGBTIQ+, tienen en entrelíneas un veneno muy sutil y letal dedicado al argentino que alguna vez inspiró canciones románticas.

Se trata de Antonio de la Rúa, quien en esa época ya estaba en las últimas con Shakira y el mundo no lo sabía, por lo cual dicha canción pasó desapercibida, pero luego de un análisis exhaustivo se puede confirmar que esta frase confirma la dedicatoria despechada para Antonio por parte de la colombiana: “no pienso quedarme a tu lado mirando la tele y oyendo disculpas, la vida me ha dado un hambre voraz y tú apenas me das caramelos, me voy con mis piernas y mi juventud por ahí, aunque te maten los celos”.

Shakira en el video de la canción 'Te felicito' - Foto: Captura de pantalla

Te Felicito

Con este sencillo sucedió exactamente lo mismo que con Loba. Nadie esperaba que fuera una “tiraera” para Piqué, sin embargo, este sencillo no tuvo que esperar el año completo del licántropo para demostrarle al mundo su verdadero significado. Tan solo dos meses después de haber escuchado a Rauw Alejandro con Shakira, la misma colombiana junto al catalán anunciaban su ruptura oficial, confirmando así todo lo que se dijo en dicho reguetón: “Me tratas como una más de tus antojos, tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes, suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes, te felicito, qué bien actúas”.

Monotonía

Sin duda, la dedicatoria más honesta que le ha hecho Shakira a Piqué, que incluso fue motivo de elogios para la colombiana, pues muchos reconocieron que en su letra demuestra que no toda la culpa de la ruptura recae en el catalán y que la monotonía y la falta de chispa en un amor que caducó también son la razón por la cual ya no hubo más relación, todo al son de una bachata que a nadie le gustó, pero que de igual manera sus fanáticos escucharon, pues esta Shakira pocas veces sale a la luz.

Shakira: Bzrp Music Session, Vol. 53

Si con Monotonía Shakira fue sutil, elegante, transparente y solidaria, con esta sesión de Bizarrap fue todo lo contrario, porque acá la colombiana se despachó con toda, sin importarle cuántas cabezas rodaran con cada verso, sin mirar atrás y con la convicción de querer solo venganza, pues en dichas estrofas solo se escuchan sablazos directos a Piqué y a Clara Chía, con nombres propios y bien pronunciados que entre más segundos de canción, más enterrados en el subsuelo quedan, tal como sus fans lo dicen, pues aquí Shakira destapa todas sus cartas, se retira del juego y sale victoriosa, con fama de dolida, pero ¿quién no sale dolido de una relación?