“Descansa en paz, Gerard Piqué”, así reaccionaron las redes a la canción de Shakira y Bizarrap

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” es la frase que se está publicando de manera casi frenética en Twitter desde que salió la sesión # 53 de Bizarrap, que tiene como invitada a la colombiana Shakira.

La canción, que no dejó nada a la imaginación sobre el dolor de Shakira tras la ruptura con el futbolista Gerard Piqué, lo llevó a quedarse con la peor parte, pues en redes sociales ya hasta le dieron el pésame simbólico al futbolista.

“‘Claramente es igualita que tú'. Cántalo Shakira”; “‘Tiene nombre de persona buena, CLARAmente no es como suena.. es igualita que tú'. Shakira acaba de enterrar viva a Clara Chía y a Piqué con su Music Session”; “‘Se prendió esta mierda’, todos después de escuchar la letra de la sesión del biza y shakira”; “‘déjalo, ya está muerto’, después de escuchar Sesión 53 Bizarrap con Shakira”, “Descansa en paz, Gerard Piqué. No falleció ni nada, pero su ex es Shakira y le acaba de hacer una tiradera junto a Bizarrap” (sic), son algunos de los mensajes que escriben los tuiteros junto a memes que no bajan de entierros, capítulos de Los Simpson y South Park, y muchos videos de personas reaccionando de forma dramática al video.

Descansa en paz, Gerard Piqué.



No falleció ni nada, pero su ex es Shakira y le acaba de hacer una tiradera junto a Bizarrap. pic.twitter.com/ruIVlVCVAp — FAN10 (@SoyFan10) January 12, 2023

Por su parte, otros se han encargado de enaltecer a Shakira gracias a sus frases en las que se pone por encima de la nueva novia de Piqué, Clara Chía, a quien también se menciona tácitamente en la canción, que ya cuenta con más de 3.4 millones de reproducciones en tan solo una hora de estrenado el video de la sesión de Bizarrap.

Despues de escuchar Sesión 53 Bizarrap con Shakira: pic.twitter.com/2o7KhnQyma — Frases Barbie (@barbie_context) January 12, 2023

“Shakira eres la ama del mundo. Ardió el mundo”; “La canción más ardida que he oído la hizo Shakira y la AMOOOOOO. Dios mío, reina”; “Shakira no se guardó nada”; “Ya veo una nueva ola de empoderamiento femenino por la canción de Shakira”; “Oye, la canción de Shakira con Bizarrap es tremendo truño, pero además de ser pegadiza me parece brutalisimo los pedazo de ZAS que echa. Ole Shakira por sacarle beneficio con to’ tu coñete a la mierda que te hizo el otro capullo. Nunca me gustó Shakira, pero mis dieses señorita” (sic), son algunos de los mensajes que se leen en la red social de Elon Musk.

Shakira: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en HACIENDA”



Yo: pic.twitter.com/1JaXk9ayx2 — Ivii ◟̽◞̽ 🎄 (@ivimar_vazquez) January 12, 2023

Piqué respondió de manera muy llamativa a la nueva canción de Shakira

Shakira tuvo un difícil año 2022, luego de que se diera a conocer la separación entre ella y el exdefensa del Barcelona F.C., Gerard Piqué. Luego de la separación, los ojos de la prensa a nivel internacional han puesto sus ojos en estos dos personajes y en todo los problemas legales que detonan una separación y más cuando se trata de personajes de talla internacional como lo son la cantante colombiana y el exdeportista.

Shakira Europa Press Reportajes / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 15/9/2022 - Foto: Europa Press

La prensa española ha revelado que la artista colombiana lanzaba una nueva canción, incluso por medio de la cuenta oficial en Twitter. Allí se publicaron los más recientes detalles a nivel profesional de la barranquillera, el primero de ellos un adelanto de una de las frases que llevara su nuevo sencillo.

Shakira es la nueva invitada en las sesiones de Bizarrap. Foto: Twitter @bizarrap. - Foto: Foto: Twitter @bizarrap.

Cabe recordar que meses antes Shakira ya había lanzado dos canciones que tuvieron un común denominador y fue su referencia a Gerard Piqué. En Te felicito se puede escuchar y ver, en su videoclip, todo el proceso de descubrimiento de la infidelidad, y en Monotonía todo el proceso de duelo y aceptación de la ruptura.

Ahora llegó otro sablazo para Piqué y todo de la mano del productor y músico argentino Bizarrap, quien se ha vuelto uno de los exponentes más importantes de la industria en los últimos años.

El exfutbolista subió esta fotografía a su cuenta oficial de Twitter en 2013, plasmando el apoyo y cariño que sentía por la cantante. - Foto: Twitter: @3gerardpique

Ante esta noticia y la letra específica de la canción, el español Gerard Piqué no dudó en reaccionar dado que muchos internautas y seguidores de la cantante aseguran que esta canción es una nueva indirecta para él.

Fueron varios emojis que puso el exfutbolista en su cuenta de Twitter donde se puede ver que hay uno con el símbolo de un circo, otro es un payaso, el que sigue es un carrusel y por último una rueda de la fortuna.

Los comentarios de este tuit no se hicieron esperar y muchos escribieron: “Uf, qué pasa ya lloras antes de que salga el tema. Tremenda mujer te perdiste dejarla por una niña cuando aún tienes niños que criar. Pero gracias a Dios las mujeres son como el Ave Fénix”, “Prepárate porque mañana te entierran amigo. Yo que vos disfruto hoy”, “Mañana te haces de goma Pique! La Reina vuelve, y mejor que nunca! Aguante Shak, siempre de su vereda!”, “En un circo el payaso principal eres tú. Tu moza el mono. Porque por más seda que le quieras poner mona queda... sin clase, total tu la conoces a fondo. ¿cuánto durará? Pobre chica cuando terminen la relación su imagen es pésima... donde trabajará si no es contigo?... todo un futuro”.