Shakira se fue con toda contra Clara Chía; solo le faltó ponerle el apellido en su canción

La barranquillera dejó en alto su nombre y no se calló nada de lo que ha vivido.

Shakira sigue haciendo historia, aun con el corazón roto y entusada, por la ruptura con su ahora expareja, el futbolista español Gerard Piqué, tras 12 años de relación y dos hijos que quedaron como fruto de esa relación.

Su canción, en colaboración con el argentino Bzrp, ha roto récords, pues en menos de 11 horas de haber salido al aire en el canal de YouTube del artista acumuló más de 25 millones de visualizaciones. Los comentarios elogiando a la barranquillera no han parado desde entonces.

La letra de -lo que muchos han denominado- la ‘tiradera’ de Shakira a Piqué es más diciente de lo que se creyó que sería, pues ella no se fue por los lados, sino con nombre propio en sus versos iba cantándole la tabla al futbolista y a Clara Chía, su nueva novia, con quien -según parece, de acuerdo con un video-, ya llevaba más de un año de relación.

En ese orden de ideas, la colombiana se fue de frente y sin mente contra Clara Chía, pues en los versos de su nueva producción musical también la menciona y dice cómo la percibe, pues su encuentro en la vida, definitivamente, fue todo menos amigable.

Clara Chía y Gerard Piqué. - Foto: Instagram

En el segundo 56 de la canción, Shakira canta: “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”. Refiriéndose a que él no pudo soportar que la colombiana es más famosa que él, tal como asegura en Monotonía, (en colaboración con Ozuna) cuando dice: “Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo [...] Me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos”.

Sobre el minuto 1:40 la barranquillera suelta una frase que termina con nombre propio, es casi seguro que la española no se esperaba ser mencionada en una canción, menos de la exitosa latina, y mucho menos en una que se tratase de despecho o de ser ‘la otra’, como muchas personas engañadas llamarían a la persona con la que les fueron infieles: “Tiene nombre... de persona buena. Clara... mente no es como suena. Tiene nombre... de persona buena, Clara... mente es igualita que tú, oh-oh, oh-oh”.

Esto, ya que, según el portal Para Bebés, Clara proviene de la palabra ‘Clarus’, que significa “clara” o “luminosa”, significando “ilustre, pura y limpia”. Asimismo, destacan que quien lleva ese nombre “se caracteriza por ser bondadosa, de corazón noble y, además, una gran amiga. Ella nunca te va a defraudar. Está dispuesta a ayudar a sus amigas y amigos, aunque los otros la traicionen. No es rencorosa y sabe perdonar”.

incluyó la frase "cambiaste un Ferrari por un Twingo", la cual fue interpretada por los fans como una comparación con Clara Chía, actual pareja del exfutbolista. -foto: YouTube Bizarrap/Instagram Jordi Martin (jordimartinpaparazzi) y Twitter @Nico_Crux - Foto: Montaje con fotos de: YouTube Bizarrap/Instagram Jordi Martin (jordimartinpaparazzi) y Twitter @Nico_Crux

Los versos van avanzando y repite la frase “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”. En el minuto 2:15 Shakira revela un poco lo que será el futuro: “Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”. Esto puede tomarse como una referencia en la afamada frase ‘nadie es como tú y ese es tu poder’, resaltando que nadie podrá reemplazarla ni como mujer, ni como pareja.

“No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo”, continúa en su canción la barranquillera, como suele ocurrir en relaciones criticadas, y coincide con lo que dijo Karol G en su concierto: “A veces no te cambian por algo mejor”.

Gerard Piqué habría comprado una casa cerca de la vivienda de Shakira para vivir con Clara Chía. - Foto: Instagram

Las comparaciones de Shakira fueron en aumento, porque en la canción también se despachó con el tema de la edad, pues ella tiene 45 años, mientras que Clara Chía está viviendo sus 20′s (tiene 23 años): “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”, haciendo alusión a que Piqué, definitivamente, había desmejorado, ya que dichos objetos son opuestos en calidad, precio y status, pero cada persona adquiere lo que tiene, de acuerdo a sus posibilidades.

“Vas acelerando, dale despacio. Mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también”, dice la canción, y esta podría ser una forma de decirle al futbolista que considere mejor sus elecciones para la próxima vez.

“Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén”, el verso que deja ver cómo se ha sentido la colombiana todos estos años en España, un país en donde él jugó de local y ella de visitante, y en donde no la trataron tan bien, como lo hacen en su país natal o en otras naciones.

“Yo te desocupo mañana y si quieres traerla a ella que venga también. Tiene nombre de persona buena. Clara... mente no es como suena (Bis)”; este verso haría referencia al hecho de que la joven habría estado en la casa de Shakira, antes que la relación terminara, cuando ella estaba de viaje.