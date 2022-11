“Ya mejor abre tu OnlyFans”, le dicen a Johanna Fadul por video sin ropa

Que Johanna Fadul monte publicaciones en sus redes sociales con poca ropa ya se va convirtiendo en algo común, pues la actriz no tiene ningún reparo en mostrar al natural su escultural cuerpo, con el que ha encantado a todo Colombia en más de una década de vida artística.

Además de su gran talento para la actuación, Johanna ha sido catalogada como una de las mujeres más sexys del país, título que ella adoptó sin ningún reparo y, por ello, hace gala de su sensualidad en sus perfiles de redes sociales, a veces como Dios la trajo al mundo.

Johanna no tiene ningún tabú con su cuerpo ni con la desnudez, principio que comparte con su esposo y mejor amigo, el actor y cantante Sebastián Quintero, con quien también realiza clips muy eróticos, al punto que muchos de sus seguidores han contemplado que la pareja podría migrar a la red social OnlyFans y así poder generar ganancias monetarias con sus ocurrencias.

Esto mismo pasó con una de las últimas publicaciones que hizo Johanna, un clip donde se le ve usando solamente un panty negro de encaje mientras posa al frente del ventanal del cuarto de hotel donde se hospeda, mientras participa en las grabaciones del reality ‘El gran pastelero Bake Off’, de HBO.

En el clip, que, se supone, hizo Sebastián, Johanna derrocha toda su sensualidad y declara su agradecimiento a la vida, que le ha dado todo lo que ella ha necesitado. “Aprendí a no pedir… Aprendí que agradecer es lo más enriquecedor y valioso, cuando doy gracias por cada cosa que me pasa y me llega es como si pagara el peaje para que mas cosas maravillosas me pasen”, escribió Fadul en su post, que ya cuenta con más de 61 mil likes y más de 500 comentarios.

Es precisamente en la sección de comentarios donde se abrió el debate sobre por qué Johanna se vuelve a desnudar en sus redes sociales y hasta le hacen la propuesta anteriormente mencionada, la del OnlyFans.

“Ya mejor abre tu OnlyFans así generas”, “Otra vez empelota??? Y qué promociona?”, “Que triste tener que desnudarse para poder tener aprobación y seguidores😢”, “Por qué tienen que salir desnudas. ¿Para ser más famosas? Vestidas también se ven bonitas”, “Esa mujer no sabe hacer video que no salga encuera. O es que si sale sin ropa tampoco la ven”, son algunos de los comentarios de sus detractores, quienes no están de acuerdo con su desnudez.

Por otro lado, hay muchos otros seguidores que sí la apoyan con frases como: “Yo veo una mujer hermosa, orgullosa de su cuerpo y de su ser, a los que critican tanto, ¿todo bien en casa?”, “El peor enemigo de una mujer es OTRA, ¿qué problema hay que enseñemos como naturalmente somos? ¿Cuál es el problema? Tal vez su intención sea otra pero tampoco se metan con su cuerpo y la insulten, no tienen el permiso” y “Si yo tuviera ese cuerpazo también me la pasaría en pelotas!!! Pinches envidiosas, reprimidas, doble moral y escamados. No hay cosa más sana que cada quien haga lo que se le dé su chingada gana”.

Por lo pronto Johanna sigue publicando imágenes y videos como bien le parece, mostrando los lugares que visita, el estilo de vida lujoso que ostenta y el amor que derrocha por su pareja, a quien la desea en público cada vez que puede, abrazándolo, besándolo e incitándolo a estar con ella, asunto que a Quintero le encanta y le enamora mucho más, pues ellos conforman una de las parejas de la farándula colombiana más estables de la actualidad.