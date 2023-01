“Está como el vino”: Aura Cristina Geithner encendió las redes sociales con sensual video

Una de las mujeres de la farándula colombiana que más permanece activa en las redes sociales es la multifacética actriz Aura Cristina Geithner. Actualmente, la recordada potra Zaina tiene 55 años, pero su aspecto y figura la muestra con menos edad, por lo que muchos se preguntan cuál es su secreto para mantener la belleza.

Pese a que Geithner no volvió a aparecer desde hace un buen tiempo en producciones televisivas, sí es constantemente invitada a diferentes programas en donde la entrevistan sobre su vida artística, ya que aparte de interpretar papeles, la colombiana es cantante.

Entonces, el talento le corre en las venas a la reconocida mujer y, por ello, los seguidores no dejan de halagarla, mucho más cuando sube fotos y videos sensuales a las plataformas digitales.

La artista colombiana tiene 55 años. - Foto: TikTok / @crissgeithner

Desde hace ya un buen tiempo, Aura Cristina se sumó al grupo de famosas que le dieron la oportunidad a OnlyFans, una plataforma por suscripción en la que las personas acceden a un contenido, el cual, en la mayoría de casos, es erótico y sugestivo.

Para algunos, la actriz no debió crear su perfil en la influyente plataforma, pero para otros ha sido todo un “regalo” el hecho de poder ver desde otra perspectiva a la celebridad. En diferentes oportunidades, Geithner no ha tenido problema en contar que con la creación de contenido sensual le ha ido muy bien; de hecho, como el pago es el dólares, este dinero le ha servido para impulsar mucho más su carrera musical.

En ese sentido, la sexy mujer no deja de sorprender y, por ello, subió un video a Instagram con el que dejó a más de uno con la boca abierta.

En la mencionada red social, donde acumula más de un millón de seguidores, la artista se mostró luciendo un bikini de color negro, mientras se encontraba disfrutando de la brisa y el Sol.

Para mostrar por completo su tonificado cuerpo, Aura Cristina Geithner se grabó sosteniendo su teléfono celular con uno de sus brazos elevados. Luego de esto, la mujer interactuó con la cámara y mostró con más detalle sus atributos físicos.

“Mátalas! Con una sobredosis de ternura… Acapulco de ensueño. Lindo día para todos!”, escribió la famosa.

La actriz es de las más cotizadas en Colombia. - Foto: Imágenes tomadas de la cuenta en Instagram: crissgeithner

Enseguida, los cien miles de seguidores y fanáticos que tiene la actriz no dudaron en escribir varios comentarios, como: “Mejor que dos de 20″; “Mi señora déjeme decirle que usted está como el vino”; “Aura Cristina quieres ser mi novia?”; “Qué hermosura de mujer... sigue conservando toda su esencia”; “Lo más rico de Colombia”, se lee en Instagram.

A continuación, la recopilación del video en el que Aura Cristina Geithner se mostró de manera sensual y encendió las redes sociales:

Carolina Cruz se quebró en ‘Día a día’ y lloró junto a Aura Cristina Geithner por relato sobre su hijo

Aura Cristina Geithner, que ha tenido bastante éxito últimamente en las diferentes redes sociales, semanas atrás estuvo como invitada en Día a día (Caracol Televisión) y reveló algunos detalles de su nueva faceta como cantante, la cual pocos conocían.

Igualmente, la reconocida artista compartió con todos los miembros del matutino el conmovedor momento que vivió hace unos meses con su hijo Demián dos Santos. Asimismo, comentó que el joven se fue a vivir a Australia.

“Fui en agosto. Como mamá latina dije: ‘No puedo dejar a mi hijo solito en esa soledad, yo me voy’. Fuimos a ver su escuela, visitamos ciertos lugares en 22 días para que él pudiera defenderse”, indicó inicialmente.

La actriz, además, aprovechó el diálogo con el programa de Caracol Televisión para desahogarse y manifestó que los primeros días separados fueron muy complejos para los dos.

“Les voy a contar algo superbonito. El primer día que nos encontramos, llegamos al apartamento, qué hermoso, hasta me da sentimiento. Se me sentó al lado, me puso la mano en su corazón y me preguntó si creía que él iba a ser capaz de sacar adelante eso [el estudio]”, agregó.

Luego, la creadora de contenidos afirmó que le respondió lo siguiente: “‘Vas a amar tu libertad y vas a amar tu independencia’. Estuvo 19 años conmigo, 4 años con su padre y esta es la primera vez que está solo”.

Carolina Cruz y Aura Cristina Geithner vivieron emotivo momento en 'Día a día'. - Foto: Pantallazo Día a día martes 13 de diciembre

Tras el relato de la artista, la presentadora Carolina Cruz no pudo aguantar las lágrimas y rompió en llanto durante el matutino. Adicionalmente, destacó la labor de madre que ha hecho Geithner con su hijo.

“No pues, ya lloré. Le diste seguridad también, que esa es la labor de una mamá que es protectora y que ha estado presente. La labor de una buena mamá es enseñarle a ser libre y a enseñarle responsabilidad”, concluyó la modelo.