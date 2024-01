Tuti Vargas confesó problema por consumo de drogas y destapó dura situación por síndrome que padeció: “Completamente desesperante”

Sin embargo, recientemente, Tuti Vargas se robó la atención de los curiosos con una inesperada página de su historia que relató en un formato televisivo, donde profundizaba en un serio problema de salud que atravesó. La colombiana no dudó en sincerarse, plasmando los sucesos que le dejaron huella y la llevaron a pasarla mal.

Tuti Vargas habló sobre su consumo de drogas

En lo mencionado por la colombiana, tuvo adicción a la cocaína cuando estaba terminando el colegio y abriéndose camino a la universidad. Esta transición de etapas no fue agradable para ella, pues estaba envuelta en situaciones complicadas y peligrosas.

“ Apenas entré a la universidad, consumí drogas, consumí cocaína, no fue un consumo largo, fueron seis meses, pero fue intensivo , lo hacía sola en casa. Salía jueves, viernes, sábado y domingo con mis amigos, consumía este tipo de droga porque yo sentía que la cocaína me daba la seguridad y confianza para poder relacionarme con los demás”, indicó, explicando un poco de lo que giraba en su mente por esas épocas.

“Les hice mucho daño a mis papás con esto. Mi mamá se dio cuenta en varias oportunidades. El día que presenté el Icfes fue la primera vez que supo. Me fui esa mañana y en mi cartera siempre tenía mi ‘kit’ para consumir: una papeleta y una cuchilla. Mi mamá me llamó apenas terminé de hacer el examen y me dijo: ‘¿Dónde estás?, te vienes ya para la casa’. Comencé a hacer un recuento y dije: ‘¿Dónde dejé el kit?’. Lo había dejado en la cartera encima de mi cama”, relató.