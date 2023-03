Tuti Vargas habría confirmado que ya no se casará; detalle reveló que volvió a la soltería

Tuti Vargas se convirtió en una de las creadoras de contenido más comentadas y reconocidas en redes sociales, debido a la extensa trayectoria que marcó con sus publicaciones y temas. La colombiana abrió la puerta para que sus fieles seguidores conocieran más de ella, lejos de algunas situaciones y sucesos que influyeron en su realidad.

La influencer se robó las miradas de los curiosos con sus contenidos en redes sociales. - Foto: Instagram @tutivargasm

La influencer, además de enamorar con sus ideas y ocurrencias, despertó curiosidad en varias personas de Instagram, quienes quisieron saber más de su vida amorosa y privada. La también empresaria se mantuvo reservada, dando pistas de los hombres que conquistaron su corazón con el paso del tiempo.

En enero de 2022, Tuti Vargas llamó la atención de sus fanáticos con el inesperado anuncio de que se comprometía con su pareja de aquel momento. La instagrammer mencionó que pronto llegaría al altar, disfrutando plenamente de una velada romántica y distinta.

Tuti Vargas habló de su vida sentimental tras haberse comprometido en enero de 2022. - Foto: Instagram @tutivargasm

Sin embargo, aunque esta noticia emocionó a sus conocidos y seguidores, un año después de aquella publicación se habría confirmado que la influencer ya no se casaría y el compromiso quedó en el pasado. La celebridad de redes sociales no volvió a lucir el particular anillo que le dieron, por lo que más de uno quiso saber qué había sucedido.

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas, Tuti Vargas aprovechó para sincerarse sobre su vida sentimental, relatando qué ocurrió realmente con su prometido y los planes amorosos que tenían en 2022.

“¿Tuti qué pasó con tu boda? Una vez vi un anillo hermoso azul y no supe qué pasó”, escribió un usuario en la casilla de interrogantes.

“Pues ajá, que ya no está, se fue, se desapareció”, respondió la colombiana entre risas, mostrando su dedo sin aquella joya que presumió en el pasado.

Tuti Vargas habría confirmado que ya no se casará. - Foto: Instagram @tutivargasm

No obstante, la creadora de contenido habló acerca de más temas emocionales, dando consejos para soltar a alguien y dejarlo ir de la manera correcta. “Déjelo ir, déjelo, deje que las cosas se derrumben y se acaben. Rendirse frente a esa situación y saber por qué lo estoy haciendo, si no me da tranquilidad, ni paz, no me da confiabilidad, por qué voy a retener algo. Cuando uno retiene algo, más daño se hace internamente, hay que soltar (…) Deja ir con todo el amor, perdonando, queriendo y sanando. Entiendo el para qué llegó esa persona a tu vida. El día que uno entiende eso, automáticamente se va”, afirmó

En esta dinámica también las personas quisieron que Tuti Vargas les diera tips para superar una tusa tras una ruptura amorosa, por lo que ella no dudó en sincerarse y hablar desde los aprendizajes que tuvo en su vida personal.

“Tips para superar una tusa, lo primero es sentir y abrazar esa tristeza que uno siente. Llorar hasta más no poder, gritar, sacar todas las emociones que eso conlleva, sentir porque uno empieza a evadir y ahí la caga (…) Poco a poco ir entendiendo para qué llegó esa persona, si diste lo mejor de ti, y lo sabes en tu corazón, ya no te quedes con esa culpa… es difícil, uno extraña, pero nada tiene ese precio de uno levantarse con intranquilidad o angustia en el corazón”.

Tuti Vargas es una de las influenciadoras colombianas con más seguidores. - Foto: Instagram @tutivargasm

Vargas agregó que lo principal era dedicarse tiempo y espacio en lugar de buscar personas o lugares, pues no se sanaba de la mejor manera. “Lo que sea que pasó en tu relación, que te haga coger esa fuerza y decir ‘ya está’ (…) que si puede llegar alguien más, por supuesto, pero es mejor sanar esa toxicidad que te tuvo ahí metida”, agregó.

Es importar recordar que Tuti Vargas anunció su compromiso con una serie de imágenes de un viaje que realizó con su ahora excompañero sentimental, donde disfrutaron de las auroras y los climas fríos. La colombiana compartió una foto del anillo en aquel entonces, además de una postal posando con aquel momento.

“En medio de las auroras, a -16 grados, Luna llena, con las manos y nariz congelada dije que sí. Siempre había pensado que el amor era como un cuento hadas de magia, risas, colores, ausencia de tiempo y discusiones, todo un gran mar enorme de calma, amor desbordado y perfección”, escribió al inicio, para agregar: “Gracias mi amor por dejarme volver a mí, por devolverme mi esencia simplemente acompañándome, por caminar a mi lado y devolvernos esa vida y alegría que habíamos dejado por ahí embolatada. Te amo estoy lista”.