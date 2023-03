Tuti Vargas se destapó y habló de Carolina Cruz tras polémicas declaraciones: “Me aterra cómo nos atacamos”

Carolina Cruz quedó como blanco de críticas y ofensas en redes sociales, debido a una serie de comentarios que surgieron en uno de los programas de Día a día. La presentadora dio su opinión sobre la explantación de prótesis, utilizando términos y palabras que no fueron tomadas de la mejor manera entre el público y algunos famosos.

La presentadora desató una fuerte controversia al hablar de la explantación de prótesis. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Una vez recibió todo tipo de comentarios en las plataformas digitales, la también modelo se sinceró y explicó su posición frente al tema, enfatizando en que todo lo hablaba desde el cuidado y el auge que había tomado en redes sociales. La vallecaucana puntualizó en que no buscaba ofender a nadie y tampoco que se tomara de forma personal.

En medio del alboroto que se generó por estas declaraciones, las miradas se giraron a Tuti Vargas, reconocida influenciadora, quien estuvo en aquel capítulo del programa cuando la exreina de belleza hizo aquellos apuntes. La creadora de contenido fue cuestionada sobre su posición, ya que no dijo nada al respecto y tuvo una experiencia con la explantación de prótesis.

Tuti Vargas se pronunció sobre polémica opinión de Carolina Cruz. - Foto: Instagram @tutivargasm

Tuti Vargas utilizó su cuenta oficial de TikTok, donde comentó que hablaría de toda esta controversia y sería bastante sincera.

“Paso por aquí a hablarles de lo que pasó en el programa ‘Día a día’ de Caracol. Fui como invitada y uno de los temas era la explantación, el cual ha generado mucha polémica por lo que dijo Caro Cruz durante el programa. Yo estaba muy tranquila aquí en mi casa, cuando empecé a ver mensajes en Instagram diciéndome que por qué no opinaba sobre lo que estaba pasando si yo había estado en presencia y no había dicho nada”, dijo al inicio del video.

En segundo lugar, la creadora de contenido aseguró que no le gustaba interrumpir ni poner en la mesa de forma reactiva sus opiniones, evitando entrar en conflictos o discusiones. La colombiana defendió a Carolina Cruz, expresando lo que tal vez quiso decir con respecto a la fisionomía del cuerpo.

“No hubo oportunidad de hablar. A mí no me gusta interrumpir, yo prefiero que las personas hablen, opinen, piensen, no me gusta responder de una manera reactiva frente a ciertos comentarios que pueda que en ese momento me molesten o lo que produzcan en mí. Creo que Caro solamente le hizo alusión a la fisionomía de los hombres porque ellos no tienen glándulas mamarias, por lo tanto, no tiene protuberancia y no tienen volumen en esa parte, ya está”, señaló en el clip.

La influencer defendió a la presentadora de críticas en redes sociales. - Foto: Instagram @tutivargasm

La influencer relató un poco de sus síntomas, de la experiencia que atravesó con este tema y de lo que le cambió la vida, asegurando que nunca fue una moda para ella, pues el proceso no era fácil.

“Yo tengo varios videos hablando de la experiencia de la explantación, me parece que, si se convertía en una moda, porque hoy en día hay mucha más información al respecto, pues me parece maravilloso siempre y cuando venga desde el tema de salud. Entre más información haya de un tema, seguramente se va a viralizar y va a tener más exposición que hace un par de años… Para mí no fue una moda en lo más mínimo”, comentó.

Carolina Cruz salió a defender su punto de vista sobre las próstesis - Foto: @carolinacruzosorio

“Yo hoy en día no sé si fue el síndrome de Asia o si lo tuve, pero ya llevo dos meses explantada y como yo me he sentido emocional y físicamente, no tengo cómo explicarlo con palabras”, agregó, indicando los cambios que sentía en su presente tras un par de meses sin las prótesis.

Por último, Tuti Vargas salió a respaldar a Carolina Cruz, expresando el desconcierto y el terror que le causaba ver cómo todas las mujeres se atacaban entre ellas, cayéndole en grupo a una persona por opinar o ver la vida de distinta manera.

“Me aterra cómo nos atacamos entre mujeres, independientemente que alguien tenga una opinión distinta a la de nosotras, no significa que esté mal, si seguramente hay formas de decir las cosas, pero eso no quiere decir que nos pongamos todas a atacar a alguien. Siento que no tenemos que tomarnos nada personal, si nosotras las que nos hemos explantado por motivos de salud sabemos los motivos y sabemos cómo fue la recuperación y todo ese proceso, ¿por qué deberíamos ofendernos?”, concluyó.