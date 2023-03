Norma Nivia habló de polémica opinión de Carolina Cruz: “No vengas a hacer sentir mal a las que no se ven como tú”

Carolina Cruz protagonizó una inesperada situación en televisión nacional, debido a una serie de comentarios que realizó en Día a día sobre la explantación de prótesis. En uno de los capítulos pasados, la celebridad quiso dar su opinión sobre este tema, señalando que, en muchas ocasiones, varias mujeres decidían quitarse los implantes de sus senos por moda o lo que veían en redes sociales.

Carolina Cruz fue blanco de críticas por una opinión que dio en Día a día. @carolinacruzosorio. - Foto: Foto: Instagram @carolinacruzosorio.

La presentadora soltó algunas palabras y terminó desatando una fuerte ola de reacciones entre los televidentes, quienes no perdieron oportunidad para criticarla y burlarse de ella. Celebridades y rostros famosos también tomaron la palabra, comentando un poco de su experiencia al retirarse los implantes y el proceso que esto conlleva.

Ante lo ocurrido, Norma Nivia, reconocida modelo y actriz colombiana, aprovechó sus redes sociales y se despachó contra la opinión que dio Carolina Cruz, enfatizando en su experiencia con el tema y las decisiones que tomó en el pasado. La artista aseguró que esta clase de comentarios solo reforzaban estereotipos y podrían afectar a jóvenes y niñas que comenzaban a crecer y a buscar una idea de “feminidad”.

La actriz se pronunció sobre la explantación de prótesis. - Foto: Instagram @normaniviag

“Por opiniones públicas como las de ayer… es que mujeres como yo, siendo unas niñas, nos pusimos las pinches siliconas buscando una feminidad, que no tiene nada que ver con eso”, escribió al inicio del post, el cual fue subido a las historias de su cuenta oficial de Instagram.

“La feminidad no está en un par de te%4s, aunque desafortunadamente mujeres con tanta influencia por lo visto lo siguen creyendo así”, agregó sobre lo expresado por la presentadora.

No obstante, Nivia afirmó que no tenía nada en contra de quienes quería conservar sus prótesis, pero sí pedía respeto y empatía con quienes no se veían igual y decidían darle un giro a su imagen. La actriz puntualizó que no se trataba de una moda, además de que era muy delicado referirse a esto con tanta “superficialidad”.

“No te quites las tuyas nunca, querida, pero no vengas a hacer sentir mal a las que no se ven como tú y mucho menos a volver superficial un tema tan delicado que NO ES UNA MODA”, indicó.

En otro contenido, Norma Nivia refutó y aclaró información que publicó un medio nacional, asegurando que nunca se había quitado sus prótesis por temas de salud, sino por decisión propia. La modelo comentó el tiempo que duró luciendo los implantes y el camino que eligió, pues para ella ya no era coherente tener cierto pensamiento sobre la vida y llevar “plástico” en su cuerpo.

“Yo me quité las prótesis porque llevaba 20 años con ellas y era cambiarlas o quitarlas y decidí quitarlas, punto. Nunca he dicho que mi salud se vio afectada porque no fue así. Fui muy feliz en ese cuerpo, pero me las quité porque ya no eran coherentes con la mujer que soy y lo que pienso. Yo que no uso plástico ni en el cepillo de dientes, con par de bolsas de plástico dentro, pues no”, relató.

La celebridad habló de su experiencia con las prótesis y por qué quiso retirárselas. - Foto: Instagram @normaniviag

Para finalizar, la celebridad puntualizó que para ella una mujer no dejaba de ser mujer por tener senos pequeños o llevar un torso “plano”, ya que esa no era la esencia real de un cuerpo. La actriz pidió respeto y evolución de pensamiento, el cual podría afectar a futuro a nuevas generaciones.

“Afortunadamente ahora, a diferencia de algun@s ya NO creo que una mujer con te%4s pequeñas o plana tenga cuerpo de hombre. Mujer es mujer, con o sin te%4s, evolucionemos mentalmente, por favor”, agregó.

Es importante recordar, de acuerod con lo que mencionó la empresaria, que el principal enfoque que quiso darle Carolina Cruz al tema fue el del cuidado y la responsabilidad para evitar repercusiones en la salud y el organismo, teniendo en cuenta lo que esto acarreaba. Lo complejo del asunto fue que la vallecaucana hizo una serie de comentarios, los cuales se tornaron incómodos e hirientes para algunas personas en las plataformas digitales.

“Muchas comenzaron a decir: ‘No, entonces por eso es mi depresión, eso lo que yo tengo’. Entonces pues se sacó las ‘puchecas’, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible. Pero no, ‘sigo deprimida, sigo con depresión, me levanto enferma’, y ahí es donde digo manejar el tema con responsabilidad, sobre todo lo digo a las personas que son ‘influenciadores’ en redes sociales porque cada caso es diferente”, afirmó en el set, donde estaban como invitadas Tuti Vargas y Alejandra Giraldo, presentadora de Noticias Caracol.