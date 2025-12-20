Gente

Norma Nivia aclaró si está esperando su primer hijo con Mateo Varela; una foto desató rumores sobre su posible embarazo

La actriz reconoció que vio la imagen que generó curiosidad entre los internautas, donde sus seguidores aseguran ver una barriguita bastante pronunciada.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
21 de diciembre de 2025, 2:57 a. m.
La actriz recalcó la importancia de verificar la información en medio del auge de la creación de imágenes con IA.
La actriz recalcó la importancia de verificar la información en medio del auge de la creación de imágenes con IA. Foto: Instagram @normaniviag

Norma Nivia y Mateo Varela se han convertido en una de las parejas más comentadas en las redes sociales, luego de que el inicio de su relación se hiciera público durante su participación en el reality La casa de los famosos Colombia, del Canal RCN.

Aunque al principio muchos llegaron a creer que se trataría de un romance fugaz, como usualmente se presenta en este tipo de formatos de entretenimiento, la actriz y el modelo han logrado fortalecer su vínculo tras su experiencia en el programa.

‘Alerta’, famoso humorista, por poco es víctima de secuestro: así evitó caer en popular ‘modus operandi’

Por esta razón, sus seguidores se mostraron sorprendidos e inquietos luego de ver una imagen que se difundió en las plataformas digitales donde Norma Nivia se veía con una barriguita bastante pronunciada que, según los rumores, sería la prueba de que estaría a punto de dar a luz a su primer hijo, fruto de su relación con Mateo.

Sin embargo, en medio de ola de especulaciones y dudas que generó esta particular fotografía, la actriz rompió el silencio y aclaró si realmente está embarazada. Su respuesta la dio en medio de una dinámica de preguntas que estaba compartiendo con sus seguidores, donde uno de ellos aprovechó el espacio para resolver esta inquietud.

Gente

Emotiva escena de Karol G interpretando su canción ‘Milagros’ se viraliza en redes sociales; sus fans aplauden su sencillez

Gente

Nicolás Arrieta respondió, sin filtros, a polémico comentario que le lanzó Manuela Gómez: “Esta gente qué, yo qué les hice”

Gente

Gabriela Isler, ex de Mauro Urquijo, confirmó su ruptura amorosa con el actor y presentó, emocionada, a su nueva pareja

Gente

Westcol destapó la millonada que gana al día transmitiendo en TikTok; la cifra causó revuelo

Gente

Lokillo toma crucial decisión en su carrera y se despide con emotivo video: “Es difícil”

Gente

Desde romper platos hasta beber cenizas: los 10 rituales de Año Nuevo más extraños e impactantes del mundo

Gente

Hijo de Giovanny Ayala dio inesperada noticia tras varios días de ser liberado

Gente

Norma Nivia aterrizó en Hollywood, esta es la película de terror en la que actúa la ex participante de La casa de los famosos

Gente

La romántica propuesta que le hicieron a Norma Nivia, exparticipante de ‘La casa de los famosos’; dijo que sí

Gente

Karina García calló a Norma Nivia en pleno programa en vivo y presentador la frenó por mala actitud: “Ya hicimos la advertencia”

“¿Estás embarazada?”: le preguntó el internauta, a lo que ella respondió de manera breve y clara: “No, no estoy embarazada, ese chisme se ha regado tanto. Esas imágenes son con inteligencia artificial, donde salgo barrigona como a punto de parir. No estoy embarazada”, comentó.

Además, reveló que las imágenes han causado tanto impacto que, incluso, durante uno de sus más recientes viajes, antes de abordar el avión, le preguntaron si realmente no estaba en estado de gestación.

“Ese chisme se ha regado tanto que hasta ya para montarme al avión me tuvieron que preguntar, porque ahí si uno ya tiene que decir la verdad, y yo les decía que no, que no estaba embarazada, si no lo diría, no soy tan irresponsable. Entonces no, no, mil veces no”, agregó.

Gabriela Isler, ex de Mauro Urquijo, confirmó su ruptura amorosa con el actor y presentó, emocionada, a su nueva pareja

Por último, recalcó la importancia de cuestionar lo que se difunde en redes sociales, ya que todo no es tan cierto como parece y, actualmente, las imágenes creadas con inteligencia artificial pueden dar la impresión de una realidad que no existe.

“No crean todo lo que ven por ahí”, concluyó mencionando que no es la primera vez que se viraliza información falsa relacionada con ella y Mateo Varela, el joven deportista con el que ha logrado mantener una relación estable desde su paso por el reality.

Mas de Gente

Norma Nivia y Mateo Valera

Norma Nivia aclaró si está esperando su primer hijo con Mateo Varela; una foto desató rumores sobre su posible embarazo

Karol G

Emotiva escena de Karol G interpretando su canción ‘Milagros’ se viraliza en redes sociales; sus fans aplauden su sencillez

Nicolás Arrieta y Manuela Gómez

Nicolás Arrieta respondió, sin filtros, a polémico comentario que le lanzó Manuela Gómez: “Esta gente qué, yo qué les hice”

Maria Gabriela Isler

Gabriela Isler, ex de Mauro Urquijo, confirmó su ruptura amorosa con el actor y presentó, emocionada, a su nueva pareja

El colombiano es una de las figuras más exitosas del mundo del 'streaming' en Latinoamérica.

Westcol destapó la millonada que gana al día transmitiendo en TikTok; la cifra causó revuelo

Lokillo

Lokillo toma crucial decisión en su carrera y se despide con emotivo video: “Es difícil”

En todo el mundo ya se preparan para recibir el nuevo año.

Desde romper platos hasta beber cenizas: los 10 rituales de Año Nuevo más extraños e impactantes del mundo

Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, fue secuestrado mientras se desplazaba por la vía Panamericana junto con su mánager. Fue liberado días después por el Ejército.

Hijo de Giovanny Ayala dio inesperada noticia tras varios días de ser liberado

Karina García destapó en SEMANA cómo es su relación actual con Blessd.

Karina García y Blessd tuvieron inesperado reencuentro y el video causó polémica: “Estaba nerviosa”

Signos del zodiaco que podrían ganar la lotería en la primera mitad de agosto de 2025, según la IA

Los 4 signos del zodíaco tendrán mejoras financieras y laborales en enero del 2026

Noticias Destacadas