Norma Nivia aclaró si está esperando su primer hijo con Mateo Varela; una foto desató rumores sobre su posible embarazo

Norma Nivia y Mateo Varela se han convertido en una de las parejas más comentadas en las redes sociales, luego de que el inicio de su relación se hiciera público durante su participación en el reality La casa de los famosos Colombia, del Canal RCN.

Aunque al principio muchos llegaron a creer que se trataría de un romance fugaz, como usualmente se presenta en este tipo de formatos de entretenimiento, la actriz y el modelo han logrado fortalecer su vínculo tras su experiencia en el programa.

Por esta razón, sus seguidores se mostraron sorprendidos e inquietos luego de ver una imagen que se difundió en las plataformas digitales donde Norma Nivia se veía con una barriguita bastante pronunciada que, según los rumores, sería la prueba de que estaría a punto de dar a luz a su primer hijo, fruto de su relación con Mateo.

Sin embargo, en medio de ola de especulaciones y dudas que generó esta particular fotografía, la actriz rompió el silencio y aclaró si realmente está embarazada. Su respuesta la dio en medio de una dinámica de preguntas que estaba compartiendo con sus seguidores, donde uno de ellos aprovechó el espacio para resolver esta inquietud.

“¿Estás embarazada?”: le preguntó el internauta, a lo que ella respondió de manera breve y clara: “No, no estoy embarazada, ese chisme se ha regado tanto. Esas imágenes son con inteligencia artificial, donde salgo barrigona como a punto de parir. No estoy embarazada”, comentó.

Además, reveló que las imágenes han causado tanto impacto que, incluso, durante uno de sus más recientes viajes, antes de abordar el avión, le preguntaron si realmente no estaba en estado de gestación.

“Ese chisme se ha regado tanto que hasta ya para montarme al avión me tuvieron que preguntar, porque ahí si uno ya tiene que decir la verdad, y yo les decía que no, que no estaba embarazada, si no lo diría, no soy tan irresponsable. Entonces no, no, mil veces no”, agregó.

Por último, recalcó la importancia de cuestionar lo que se difunde en redes sociales, ya que todo no es tan cierto como parece y, actualmente, las imágenes creadas con inteligencia artificial pueden dar la impresión de una realidad que no existe.

“No crean todo lo que ven por ahí”, concluyó mencionando que no es la primera vez que se viraliza información falsa relacionada con ella y Mateo Varela, el joven deportista con el que ha logrado mantener una relación estable desde su paso por el reality.