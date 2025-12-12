¿Campanas de boda? Famosa pareja de ‘reality’, lista para dar el siguiente paso

Una de las parejas más polémicas de La Casa de los Famosos Colombia, conformada por la actriz Norma Nivia y el deportista y también modelo Mateo Varela, vuelve a ser el tema de conversación en redes sociales. Luego de desmentir nuevamente los rumores de la llegada de un nuevo integrante, la pareja ha anunciado que tomó la decisión de llevar su relación a otro nivel: van a vivir juntos.

Recordemos que Norma y Mateo iniciaron una relación dentro del reality, emitido en enero de este año; de esta edición surgieron varias parejas amorosas, como la de Dahian Muñoz y José Rodríguez, también la controvertida pareja de Karina García y Altafulla, pero sin duda la pareja conformada por la actriz y el modelo fue de las más queridas y comentadas por la audiencia.

​Aunque la noticia de su mudanza fue presentada como un “gran paso” en su relación, las redes sociales han generado una gran ola de comentarios que especulan sobre la verdadera razón detrás de esta decisión. ¿Es un compromiso genuino o una estrategia para mantener la relevancia mediática post-reality?

​Desde que la relación de Nivia y Varela salió de las pantallas a la vida real, han sido objeto de una intensa investigación por parte del público, que evalúa con lupa la veracidad de su relación. La rápida evolución de su romance, que pasó de una simple amistad a un noviazgo en televisión, ha generado cierto nivel de desconfianza.

​La decisión de mudarse juntos a solo seis meses de finalizar el programa para muchos internautas es una decisión bastante apresurada, sin embargo, “peluche” se pronunció diciendo lo siguiente:

“Vivo agradeciendo por tenerte a ti, Norma(…)Norma y yo acabamos de tomar una decisión, vamos a vivir juntos. Tenemos visa rola y, como este ya es mi hogar, vamos a llenarlo de stickers”, mencionó el deportista.

Esta no es la primera pareja que sale de un reality y logra mantenerse a flote; en la televisión colombiana tenemos varios ejemplos como Cristina Hurtado y Josse Narváez, Maleja Restrepo y Tatán Mejía, Rochi Stevenson y Alfredo Varela, entre otros.