Katiuska reveló cuál fue el único premio de consuelo que le quedó luego de ser expulsada del ‘Desafío’: “no tengo dinero”

La mujer lamentó no poder comprarle la casa a su mamá tras su paso por el reality de Caracol Televisión.

Redacción Gente
10 de noviembre de 2025, 2:45 a. m.
Katiuska
Katiuska, exparticipante del Desafío 2025 | Foto: Instagram @katiuskabulam

El pasado jueves, 6 de noviembre, los televidentes se llevaron una gran sorpresa durante el capítulo 88 del Desafío del Siglo XXI, luego de que la presentadora Andrea Serna diera a conocer la decisión que tomó el programa de expulsar a Katiuska, una de las participantes más comentadas de esta nueva temporada de la competencia.

En su momento, Serna explicó que había sucedido un hecho de “gravedad” que no podían ignorar, pues la participante había vulnerado uno de los principales pilares del programa: la confidencialidad, al filtrar información reservada a personas cercanas que posteriormente la divulgaron públicamente.

Tras lo ocurrido, Katiuska realizó una transmisión en vivo visiblemente afectada, y lamentó no poder comprarle la casa a su mamá tras su paso por el reality de Caracol Televisión, ya que debido al motivo detrás de su expulsión, perdió una millonaria suma de dinero.

Sin embargo, aclaró que no se fue completamente con las manos vacías, ya que afortunadamente logró quedarse con un premio que se ganó externo a la competencia.

“Todos sabemos que los expulsados por x o y motivo no los han vuelto a ingresar a la competencia. La moto si me la dieron porque era como un premio externo de El Desafío y me lo gané compitiendo, si me lo dieron... Es lo único que tengo”, dijo en la transmisión.

Enseguida, afirmó que no le dolió tanto la pérdida de dinero, pese a tener una cifra acumulada bastante alta, pues su intención era ganarse esta nueva edición del programa.

“Honestamente, yo me quería ganar el programa; el dinero me dolió fue por el fin que yo le iba a dar, que era comprarle una casa a mi mamá. Sin embargo, yo sé que eso en algún momento va a pasar, entonces, la tusa mayor es que me hayan sacado”, detalló.

Por último, agradeció el apoyo de sus seguidores y recalcó que “estoy en la pobreza ahora mismo, no tengo dinero, tengo deudas, tengo tristeza”.

Estas declaraciones las habría dado después de darle un giro a su vida y salir de Colombia para dirigirse a Madrid, España donde, según ella, espera darse un respiro y superar esta situación que acabó con uno de sus más grandes sueños: ser la ganadora del Desafío.

En su defensa, Katiuska comentó en diálogo con el programa de entretenimiento La Red, que su expulsión del programa estaba relacionada con una “traición” por parte de una persona cercana que jamás imaginó que podría hacerle daño.

Esa persona abusó de mi confianza, me preguntaba cosas y, pues yo, sin ninguna malicia, respondía normal, como responderle a mi mamá o a mi papá“, dijo sin mencionar nombres, pero levantando sospechas de que pudo haber sido su pareja, pues mencionó que estaba enfrentando al mismo tiempo dos tusas.

