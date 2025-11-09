Yina Calderón se defendió luego de agredir a participante en ‘La Mansión de Luinny’: “He sido demasiado noble”

Una vez más, Yina Calderón se convirtió en tendencia en las redes sociales, luego de protagonizar una fuerte escena en el reality La Mansión de Luinny, que rápidamente se viralizó y causó polémica entre los seguidores de este programa grabado en República Dominicana.

El tenso momento se presentó después de que la empresaria de fajas encontrara su secador de cabello lleno de harina, un acto que fue interpretado por ella misma como una broma de muy mal gusto.

“Me echaron harina en el secador, casi me entra a los ojos. ¿Quién fue? Exijo que Luinny me diga ya quién lo hizo. La que haya sido, que se atenga”, exclamó Calderón enseguida, dejando en evidencia la molestia que le provocó esta situación.

Posteriormente, mostró que estaba sospechando quién podría estar detrás de este suceso, acusando a Ana y La Piry, con quienes ha presentado algunos inconvenientes en el programa. Sin embargo, ninguno de sus compañeros aceptó la responsabilidad.

A pesar de ello, horas más tarde, Calderón sorprendió al dar fuerte empujón a La Piry al agua, desatando un forcejeo que terminó cuando sus compañeros intervinieron al notar que la mujer se había golpeado la cabeza.

Ante esta escena de agresión, Luinny Corporán ingresó a la casa y anunció la expulsión temporal de Yina Calderón, quien se pronunció recientemente para defenderse y explicar cuál fue el motivo detrás de su fuerte reacción.

“No soy una perita en dulce”

Frente a las cámaras de este mismo espacio de entretenimiento, la influenciadora quiso enviarle un mensaje a su familia mientras aparecía acompañada por dos de sus compañeras. “Yo no voy a decir que soy una perita en dulce, yo no lo soy. Pero la gente que me sigue en mi país sabe que aquí he sido demasiado noble”, comentó inicialmente.

“La verdad he sido provocada muchísimas veces sin querer ser la víctima, porque yo también provoco, pero la situación ya estaba muy difícil”, agregó.

Además, se refirió a Chanel como una de las personas que más la ha atacado en el reality, “me ha maldecido, me ha echado enfermedades encima, me ha hecho brujería en las cámaras, vive con un palo que me va a pegar. La pájara desde que llegó atáqueme y atáqueme, dos contra uno”.