Suscribirse

Gente

Yina Calderón se defendió luego de agredir a participante en ‘La Mansión de Luinny’: “He sido demasiado noble”

La creadora de contenido con sus polémicas ha logrado ser nuevamente tendencia en las plataformas digitales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Gente
10 de noviembre de 2025, 12:32 a. m.
Yina Calderón
Yina Calderón fue expulsada temporalmente de La Mansión de Luinny por polémica con La Piry | Foto: Instagram @lamansiondeluinny - @yinacalderontv

Una vez más, Yina Calderón se convirtió en tendencia en las redes sociales, luego de protagonizar una fuerte escena en el reality La Mansión de Luinny, que rápidamente se viralizó y causó polémica entre los seguidores de este programa grabado en República Dominicana.

El tenso momento se presentó después de que la empresaria de fajas encontrara su secador de cabello lleno de harina, un acto que fue interpretado por ella misma como una broma de muy mal gusto.

Contexto: Walter Mercado reveló los números para hacerse rico el 10 de noviembre; serían los ganadores de la lotería

“Me echaron harina en el secador, casi me entra a los ojos. ¿Quién fue? Exijo que Luinny me diga ya quién lo hizo. La que haya sido, que se atenga”, exclamó Calderón enseguida, dejando en evidencia la molestia que le provocó esta situación.

Posteriormente, mostró que estaba sospechando quién podría estar detrás de este suceso, acusando a Ana y La Piry, con quienes ha presentado algunos inconvenientes en el programa. Sin embargo, ninguno de sus compañeros aceptó la responsabilidad.

A pesar de ello, horas más tarde, Calderón sorprendió al dar fuerte empujón a La Piry al agua, desatando un forcejeo que terminó cuando sus compañeros intervinieron al notar que la mujer se había golpeado la cabeza.

Ante esta escena de agresión, Luinny Corporán ingresó a la casa y anunció la expulsión temporal de Yina Calderón, quien se pronunció recientemente para defenderse y explicar cuál fue el motivo detrás de su fuerte reacción.

“No soy una perita en dulce”

Frente a las cámaras de este mismo espacio de entretenimiento, la influenciadora quiso enviarle un mensaje a su familia mientras aparecía acompañada por dos de sus compañeras. “Yo no voy a decir que soy una perita en dulce, yo no lo soy. Pero la gente que me sigue en mi país sabe que aquí he sido demasiado noble”, comentó inicialmente.

“La verdad he sido provocada muchísimas veces sin querer ser la víctima, porque yo también provoco, pero la situación ya estaba muy difícil”, agregó.

Contexto: Patricia Grisales confesó, sin filtros, si se animaría a participar en ‘La casa de los famosos Colombia’

Además, se refirió a Chanel como una de las personas que más la ha atacado en el reality, “me ha maldecido, me ha echado enfermedades encima, me ha hecho brujería en las cámaras, vive con un palo que me va a pegar. La pájara desde que llegó atáqueme y atáqueme, dos contra uno”.

Ante esta situación, la creadora de contenido afirmó que colapsó. “De ninguna manera yo apoyo la violencia, como le decía Andreina, yo soy muy especial con otras personas, pero la pájara me provocó”, concluyó, pidiendo el apoyo de sus seguidores para continuar en el reality.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Santa Fe hizo homenaje a Jaime Esteban Moreno en El Campín, hincha del ‘León’ asesinado en la noche de Halloween en Bogotá

2. Cumbre Celac-UE: declaración conjunta rechaza el “uso de la fuerza” en el Caribe, sin mencionar a Estados Unidos

3. El conmovedor mensaje que compartió la Hermana de B-King tras casi dos meses de su muerte

4. Armando Benedetti le dice a SEMANA que el Gobierno Petro no expulsará al embajador (e) de Estados Unidos en Colombia

5. Senadores de Estados Unidos llegan a un acuerdo para poner fin al cierre del gobierno

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Yina CalderonLa mansión de LuinnyCreadores de contenido

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.