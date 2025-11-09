Así quedó la participante de ‘La Mansión de Luinny’ que fue atacada por Yina Calderón; recibió atención médica

En las últimas horas, se generó una fuerte polémica dentro del reality La mansión de Luinny, pues Yina Calderón arremetió contra otro participante, quien fue empujado a una piscina de las instalaciones y sufrió un fuerte golpe al caer al agua.

Según mencionaron algunos de sus compañeros, debido a su alta estatura y el pequeño tamaño de la piscina, antes de sumergirse en el agua, alcanzó a golpearse en el área de la cabeza con el borde de la zona húmeda.

Se trató de José Enrique Rodríguez, conocido como La Piry, quien preocupó fuertemente a los participantes de la producción que se está llevando a cabo en República Dominicana.

El susto fue tan grande que el personaje tuvo que ser revisado por un equipo de paramédicos, quienes terminaron poniéndole un cuello ortopédico para inmovilizar y darle soporte a su cabeza después de haber sufrido la lesión.

En varias fotografías los seguidores de la producción se mostraron en desacuerdo con el comportamiento de la colombiana, por lo que exigieron su expulsión del reality.

Sin embargo, la mujer permanecerá en el programa, pues Luinny, quien toma las decisiones dentro de la mansión, determinó que debía abandonar la mansión, pero La Piry pidió que se analizara la decisión.

“No la saquen (…) aquí en la mansión de ahora en adelante, ella va a tener que pagar lo que me hizo hoy, no estoy de acuerdo con que la saquen, no la saquen. Ella no me hizo nada, esta noche yo la voy a pasar tranquila y en paz”, dijo frente a las cámaras.

¿Cómo reaccionó el público ante la agresión de Yina Calderón a La Piry?

Por medio de las redes sociales se generó debate con respecto al violento movimiento que tuvo Yina Calderón contra el creador de contenido, por lo que se encuentran opiniones divididas en la sección de comentarios.

Aunque catalogaron de inapropiado el comportamiento, también destacaron su importancia dentro del programa, pues es una de las figuras que ha generado más comentarios y contenido dentro del reality, junto a su excompañera de La casa de los famosos Colombia, Karina García.