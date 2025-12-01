Yina Calderón recibió una alta suma de dinero y una inesperada propuesta en la final de ‘La mansión de Luinny’

En la noche del 30 de noviembre se llevó a cabo la final de La mansión de Luinny, un reality realizado en República Dominica, que durante su trasmisión fue tendencia por las diferentes situaciones que se presentaron, en donde su mayoría fueron protagonizadas por Yina Calderón y Karina García.

Anteriormente, las colombianas ya habían estado en el foco de la atención mediática, pues ambas estuvieron en la segunda temporada de La casa de los famosos, en la que durante y después de su participación estuvieron envueltas en varias polémicas por el cruce de palabras constante en sus redes sociales.

Aunque la huilense y la paisa lograron ser las favoritas por el público, fue Karina quien obtuvo la victoria y se llevó el alta cantidad de dinero, que suma un poco más de 300 millones de pesos colombianos.

“Anunciamos... se lleva 100.000 dólares de la primera edición de la mansión... Karina García oficial, felicidades”, dijo Luinny.

Yina Calderón recibió una alta suma en la final de ‘La mansión de Luinny’

La victoria de la empresaria generó todo tipo de reacciones, pues los demás participantes mostraron sorpresa al escuchar su nombre y al ver que Yina no había sido la ganadora, empezaron a gritar su nombre y darle ánimo.

Sin embargo, la expresión de la DJ al escuchar el nombre de su compañera no pasó desapercibida, pues no ocultó su tristeza y enojo, rompió en llanto y salió de la mansión evitando que la detuvieran.

Mientras Yina abandonaba el lugar, el productor de televisión dominicano le dijo que no se fuera que le tenía un reconocimiento porque había sido la única que desde el inicio había confiado en el proyecto.

“Le hemos dado un regalo a Yina Calderón de 30 mil dólares para Yina y, además, una oferta de trabajo en la plataforma de Luinny Corporan. Un cheque en blanco, cobrando lo que ella me pida para trabajar conmigo”, agregó el dueño del reality frente a todo el público.

La noticia generó todo tipo de comentarios, pues muchos afirmaron que ese había sido el verdadero premio de la creadora de contenido, pues aunque no obtuvo la mayor cantidad de votos, recibió apoyo en el video.