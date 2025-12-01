Karina García ganó ‘La mansión de Luinny’; Yina Calderón dejó en evidencia particular reacción y opacó el triunfo

Durante todo el año, Karina García y Yina Calderón han llamado la atención de los internautas por las polémicas entre ellas, y esto ha hecho que se conviertan en dos de las figuras más controversiales del mundo digital debido a sus constantes cruces y ataques verbales.

La tensión entre ambas inició desde su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos, el reality que dio mucho de qué hablar. Lejos de hacer las paces y llevar la fiesta en paz, las diferencias continuaron creciendo con el paso de los meses.

A pesar de ese historial, las dos creadoras de contenido fueron nuevamente convocadas para un reality similar al colombiano: La mansión de Luinny, grabado en República Dominicana.

Karina García y Yina Calderón en 'La mansión de Luinny'. | Foto: Montaje SEMANA | La mansión de Luinny

Allí, tanto García como Calderón se mantuvieron en varias ocasiones entre las favoritas del público.

Sin embargo, recientemente se reveló quién de las dos obtuvo la victoria absoluta en la primera temporada de este formato.

El encargado de dar la noticia frente a los participantes y sus familias fue el mismo Luinny.

“Anunciamos... se lleva 100.000 dólares de la primera edición de la mansión... Karina García oficial, felicidades”, dijo Luinny frente a todos, mientras ella subía a la tarima junto a su hija Isabella para celebrar y recibir su cheque.

La victoria de la modelo colombiana causó una gran oleada de reacciones en redes sociales, sobre todo en apoyo a ella, el cual no recibió mucho por parte de sus compañeros en el formato.

“Feliz por ti Karina ¡Dios te bendiga mujer leal!“; ”Ya ganó la reina, ahora a dejar de seguir la cuenta"; “Ni modo, les tocó soportar, pero se sabía desde el día uno que Karina ganaba si o sí”; “No importa que nadie la felicitó, pero gracias. La hicimos ganar, eso es lo que importa”; “Ya ganó nuestra reina, ahora a dejar de seguir a Luinny”, fueron algunos de los comentarios.

En el momento en el que se anunció a Karina como ganadora, el resto de los participantes pusieron expresiones de total sorpresa y decepción en sus rostros, pues muchos esperaban que quien ganara fuera Yina Calderón.

El rostro que más llamó la atención fue propiamente el de Yina, quien no ocultó su molestia y abandonó la mansión de Luinny en medio del llanto.

Pese a su reacción, Luinny dedicó un emotivo video dedicado a Yina y anunció que aunque se había dicho que era un único premio monetario, le daba a Calderón un premio de 30 mil dólares y una oferta para trabajar con él.