Yina Calderón confesó, entre lágrimas, la decisión que tomaría tras su paso por ‘La Mansión de Luinny’: “No me han valorado”

Actualmente, la creadora de contenido se encuentra en República Dominicana.

Redacción Gente
29 de noviembre de 2025, 6:52 p. m.
Yina Calderón reveló sus posibles intenciones de radicarse en República Dominicana.

De generar polémica en redes sociales a consolidarse como la nueva villana de los realities en Colombia y, ahora, en República Dominicana: así ha sido el proceso de Yina Calderón en el mundo de las plataformas digitales y la televisión en los últimos años.

Actualmente, la creadora de contenido se encuentra participando en el reality La Mansión de Luinny, una oportunidad que llegó a su vida luego de hacer parte de La casa de los famosos Colombia, formato de entretenimiento del Canal RCN.

En este nuevo espacio, Calderón ha protagonizado nuevas controversias que han dado mucho de qué hablar, entre ellas la radical decisión que tomaría tras vivir esta experiencia en otro país, lejos de su tierra natal, y que le daría un giro a su vida.

“No volveré a Colombia”

Frente a las cámaras del reality internacional en el que participa y ha logrado mantenerse casi hasta la recta final, la también emprendedora se sinceró con sus seguidores, compartiendo su descontento por el limitado apoyo recibido de su fanaticada nacional.

Ante esta situación, Yina aclaró que siente un profundo amor por su país, pero tomaría la decisión de no regresar, ya que, según sus declaraciones, siente que “no la ha valorado”.

Yina Calderón, creadora de contenido.
Yina Calderón, creadora de contenido.

“Escúchame esto. No vuelvo a Colombia. Me voy a quedar en República Dominicana. Yo amo a mi país, pero yo siento que en mi país no me han valorado. No han valorado una villana como yo. Entonces, he tomado la decisión de quedarme en República Dominicana”, afirmó Calderón.

Además, recalcó que las constantes críticas que ha recibido por su papel de “villana” en los programas en los que ha participado son precisamente las que impulsan su determinación.

“Se salvaron de mí. Les hice un favor, porque siempre ustedes me dijeron que me fuera, que ojalá el mundo me eliminara, que ojalá yo me fuera para otro país. Pues se les está cumpliendo, me adoptó República Dominicana”, agregó durante la transmisión.

Aunque mientras hacía estos comentarios, la creadora de contenido mostró una actitud firme, no pudo contener las lágrimas al leer los mensajes de los internautas en el chat en vivo, pues algunos empezaron a celebrar justamente el anuncio que ella estaba compartiendo en ese momento.

Por ahora, no se conoce con exactitud si realmente Yina Calderón tendría intenciones de radicarse en República Dominicana, pues siempre se ha mostrado muy unida a su mamá y hermanas en Colombia. Además, cuenta con un emprendimiento de fajas y otras prendas en Colombia que siempre promociona en sus redes sociales.

