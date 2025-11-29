Katherine Porto pasó la página de su divorcio y ya tendría nueva pareja, este seria su enamorado

La famosa actriz y presentadora Katherine Porto ha sorprendido a sus seguidores con una actualización sobre su vida amorosa, esto después de divorciarse del mánager y consultor musical Max Oldham.

El fin del matrimonio de 11 años se hizo público a principios de 2025, según reveló ella durante la rueda de medios de su libro Microdosis de amor propio. De acuerdo con lo que reveló en su momento la actriz en SEMANA, la separación fue un momento delicado, pero también un punto de partida para nuevas etapas personales.

“Es importante dejar de querer rehabilitar a los demás, nosotros no tenemos que estar rehabilitando a otras personas y menos si nosotros no nos hacemos cargo de nosotros mismos por miedo o pereza. Nuestra tarea no es intentar cambiar a los demás, primero debemos cambiar nosotros. Cuando lo logramos hacer, ahí empiezan a llegar personas que verdaderamente resuenan contigo”, afirmó en entrevista.

Katherine Porto autora del libro Microdosis De Amor Propio | Foto: Guillermo Torres

Recientemente, Porto, quien logró reconocimiento nacional como presentadora de noticias y posteriormente como actriz en producciones muy populares en Colombia, como La viuda de la mafia y Hasta que la plata nos separe, ha sido vista en compañía de una nueva pareja.

Se trata de Santiago Carvajal, quien, de acuerdo con la descripción de sus perfiles en redes, es joyero, orfebre y herrero, y su empresa, El Bou Design, se especializa en la creación de piezas únicas de joyería artesanal.Carvajal además lidera un pódcast en Spotify llamado Coja oficio en el cual, junto a Alejandro Torres y Camilo Escobar, buscan “descubrir los oficios que moldean el mundo, directamente desde los talleres y espacios de creación de sus protagonistas o las salas de sus casas”. La actriz fue invitada al programa para hablar de su libro.

Sobrino cantante de Vargas Llosa

| Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Sebastián Llosa, sobrino del nobel de literatura Mario Vargas Llosa, comenzará oficialmente su primera gira internacional como cantante. Hijo del cineasta Lucho Llosa y de la cantante Roxana Valdivieso, Sebastián ha emergido como una promesa musical que combina géneros como balada, pop e indie con una sensibilidad contemporánea que conecta con el público joven.

El tour Volver Sin Ti del artista peruano comenzará en Madrid, España, y continuará por ciudades como Lima, Miami y terminará el 12 de diciembre en Ciudad de México. Sebastián Llosa ha logrado destacarse en las plataformas digitales TikTok y Spotify, entre otras, con canciones que llaman la atención por su lirismo emocional y melodías memorables, como Alguien más y Ve y diles.

¿Irá a la cárcel?

| Foto: GETTY IMAGES

Se complica cada vez más la situación legal de la reconocida influencer italiana Chiara Ferragni, luego de que la Fiscalía en Milán solicitara una pena de cárcel, de un año y ocho meses, contra la creadora de contenido, con más de 30 millones de seguidores. La solicitud en su contra se da luego de una supuesta acusación de fraude agravado relacionado con la venta de dulces navideños promocionados con su marca.

Este caso judicial, conocido como Pandorogate, se centra en la promoción de pandoros, un dulce originario de la ciudad de Verona, y huevos de Pascua con fines benéficos en 2021 y 2022, en el que la Fiscalía alega que no quedó claro cuánto dinero iba realmente a beneficencia, estimando ganancias injustas por unos 2,2 millones de euros.

Ferragni ha intentado resarcir el daño devolviendo cerca de un millón de euros a un hospital en Turín, un gesto que podría haber influido en la petición de la Fiscalía. El caso ha alcanzado un nivel exacerbado de interés mediático debido al reconocimiento global de la creadora de contenido, el cual no se basa únicamente en su impacto en la industria de la moda, sino también por su expansión empresarial y su capacidad para influir en tendencias de consumo y publicidad digital.

La solicitud de cárcel coincide con una época difícil para Ferragni, quien el año pasado se separó públicamente de su entonces esposo, el rapero Fedez, luego de descubrir que le era infiel.

Primer libro

| Foto: Helen Ramírez-SEMANA

La creadora de contenido Marce la recicladora, cuyo nombre real es Sara Samaniego, lanzó su primer libro para niños titulado Marce y el universo de los colores, el cual tiene el propósito de promover la conciencia ambiental y las buenas prácticas de reciclaje en el hogar.

Con más de 600.000 seguidores en Instagram, Marce ha consolidado un espacio digital que busca educar y sensibilizar sobre la importancia del reciclaje, pero también a dignificar la labor de las más de 60.000 familias dedicadas a este oficio en Colombia.

En su nuevo libro, la bogotana plantea preguntas como: ¿qué pasaría si el mundo se quedara sin colores? Una reflexión que lleva a través de un viaje con su mascota, la gatica Miel Tapita Reciclamiau, para invitar a niños y adultos a convertirse en “reciclamores”, un término que Marce utiliza para quienes se comprometen con la separación adecuada de residuos y el cuidado del planeta.

Sara Samaniego, la mujer detrás del personaje de Marce, ha explicado que el proyecto surgió con la intención de llegar a los niños y enviar un mensaje que influya en sus hábitos diarios y en sus familias. Gracias a su labor, el proyecto ha ganado reconocimientos como mejor historia de impacto en la Asamblea de la Juventud en Nueva York.

Orden de arresto

| Foto: GETTY IMAGES

A pocos días de haber sido entregada la corona de Miss Universo, la crisis dentro del certamen continúa. Esta vez por cuenta de la orden de arresto emitida por el tribunal de Tailandia contra Jakkaphong Jakrajutatip, también conocida como Anne Jakrajutatip, la magnate de medios y copropietaria del certamen.

La orden llegó luego de una presunta acusación de fraude cercano a un millón de dólares en relación con su empresa JKN Global Group, que coadministra el certamen desde octubre de 2022 tras comprar el 50 por ciento de las acciones a IMG Worldwide.

El caso ha llamado la atención luego de que Jakrajutatip no se presentara a la audiencia en la que se debía leer la sentencia, motivo por el cual el tribunal decidió emitir la orden de arresto. Tras su ausencia, medios tailandeses como Thai Rath, Bangkok Post y The Nation han reportado que la mujer podría estar escondiéndose en México.

La empresaria transgénero es considerada una de las mujeres más ricas de Tailandia, su nombre empezó a resonar con fuerza luego de haber comprado la mitad del concurso Miss Universo en 2022 por 20 millones de dólares, transformándose en una pieza clave para la expansión del certamen a nivel global.

20 años de celibato

| Foto: AFP

Linda Hamilton, la emblemática estrella de la saga Terminator, ha sorprendido a sus seguidores luego de revelar que ha vivido en celibato durante los últimos 20 años, defendiendo esta decisión personal como una fuente de bienestar y plenitud.

A sus 69 años, la actriz estadounidense compartió en una reciente entrevista para The Telegraph que no se arrepiente de su elección y que su vida hoy está llena de significado y felicidad gracias a esta decisión. Hamilton explicó durante la entrevista que no tiene “ningún arrepentimiento al irme a dormir sola en la cama en la noche con mis dos preciosas mascotas”.