“Nadie es capaz de decirle nada a Arnold Schwarzenegger”: revelan anécdota sobre el legendario actor

La última película de Terminator se estrenó en 2019 y fue el regreso del creador de la historia, James Cameron, y de su primera protagonista, Linda Hamilton.

La cinta, en la que actuó la colombiana Natalia Reyes, lideró el listado de la taquilla de Estados Unidos y Canadá en su momento.

Como una joven a quien le cambia la vida drásticamente por ser el nuevo objetivo de los ‘exterminadores’ fue presentado el personaje de Dani Ramos, interpretado por la bogotana Natalia Reyes.

Aunque Reyes ya había participado en diferentes producciones en el exterior, haber estado en esa película junto con Arnold Schwarzenegger le sirvió para consolidar su carrera.

En diálogo con Sin Filtro en SEMANA, la colombiana entregó detalles de su llegada a Hollywood, todo el proceso de casting y lo que debió pasar para poder interpretar ese papel.

La actriz, una de las más reconocidas en el país, asegura que cualquier actor puede cumplir el sueño de llegar a estas producciones y que sencillamente hay que prepararse.

Los protagonistas lanzaron la película en Japón. | Foto: WireImage

Además, contó cómo fue la primera vez que vio a Schwarzenegger, quien es considerado como un ícono en la industria del cine. “A Arnold lo vi por primera vez en España porque la película se rodó entre España y Hungría”, dijo.

Agregó: “Estábamos en pruebas todavía de cámaras y todo eso, y tuve un mes de rodaje nocturno bajo el agua para un pedazo de 10 segundos de la película. Eso fue muy intenso”.

Sostuvo que desde el momento que entabló una conversación con Schwarzenegger hubo una especie de química por varios temas que son de agrado de los dos. “Tuvimos muchos espacios para compartir y hablar porque es un tipo chévere, inteligente, le gusta mucho la política y muy amable. Además, hablamos del medio ambiente”.

Agregó: “Estábamos haciendo pruebas en un tanque y llegó para unirse a la película, saludó amablemente y después lo saludé bien. Ahí empezó todo el rodaje y la agenda de medios en diferentes países”.

Reveló que durante la producción se dio cuenta de que el actor hace parte de ese grupo de personas a las que la industria respeta bastante y prácticamente no se les puede decir nada durante las grabaciones.

“Vi en Arnold como una vieja guardia de la industria, personas a las que en el set se les permiten cosas que hoy en día no se aceptarían. Por ejemplo, fumar en el set. Fumaba puro en el set y yo no podía con el tabaco, pero nadie es capaz de decirle nada a Arnold”.

Natalia Reyes en Sin Filtro. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

Natalia Reyes aseguró que ese tipo de cosas ya no se toleran actualmente en los sets de grabación, pero que comprenden que Arnold hace parte de esa generación de actores a los que se les permiten ese tipo de cosas.

Finalmente, reveló que el actor estadounidense tiene entre sus planes venir a Colombia. “Él se muere por venir a Colombia, dice que ama Cartagena y prometió que en algún día vendrá“.