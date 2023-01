Confirman la muerte de uno de los reconocidos actores de “Terminator”

Earl Boen fue reconocido por su papel del Dr. Peter Silberman en las primeras tres entregas de Terminator, protagonizadas por Arnold Schwarzenegger y, este viernes, se conoció la noticia de su fallecimiento a los 81 años, en Hawái.

Terminator tuvo su última entrega en el año 2019

El medio TMZ informó que su deceso se dio el jueves, 5 de enero, pero que no se había hecho público por petición de la familia, ya que el actor estuvo luchando por varios años contra un cáncer de pulmón que ya estaba en etapa 4.

El personaje que interpretó Boen era un psicólogo criminal contratado para interrogar a Kyle Reese; también hizo algunas apariciones Terminator: Dark Fate de 2019. Cabe recordar que él estuvo en muchos más proyectos de cine y televisión como 9 to 5, Living in Peril, The prince, Sioux city, Alien nation, Stewardess school, Walk like a man.

Una de sus últimas apariciones en el cine fue en Terminator: Dark Fate - Foto: Tomado de @heartgodmedia

En la pantalla chica participó en Mama’s family y, como invitado, en Hawaii five-O, Wonder woman, King’s Crossing, Fantasy island, The wonder years y Seinfield.

Luego de retirarse del cine y la actuación quiso seguir trabajando con su voz y por ello hacía doblajes para diferentes proyectos como Cliffordm, the big red dog, SpiderMan: The animated series, Kim possible y The fantastic voyages of sinbad the sailor.

El doloroso mensaje de Miguel Morales por la muerte de uno de sus músicos

El folclor colombiano está de luto después de que se confirmó, este viernes, 6 de enero, el deceso de Víctor ‘Rey’ Reyes, quien era uno de los acordeoneros y productores más reconocidos del vallenato en el país.

De acuerdo con su hijo, Samith Reyes, el famoso músico falleció en el Hospital Internacional de Piedecuesta donde estaba internado debido a una fuerte crisis respiratoria. Además, indicó que su padre padecía desde hace algunos años cáncer en el páncreas.

La muerte de Reyes generó una ola de reacciones en las diferentes redes sociales por parte de los amantes de este género. Uno de los primeros en pronunciarse fue la cuenta oficial del Festival Vallenato.

“Enlutado el folclor vallenato con la muerte del gran acordeonero Víctor ‘Rey’ Reyes, quien dejó una gran gesta musical. Q.E.P.D. Nuestras condolencias a sus familiares, paisanos y amigos”, fue el mensaje que escribió, el cual acompañó con una foto del artista.

Uno de los artistas que se ha mostrado afligido por la partida del músico es Miguel Morales, pues lo acompañó en sus mejores momentos de carrera y eran una dupla reconocida a nivel nacional en el mundo del vallenato en la década de los 80 y 90 con canciones como Acompáñame, Qué me puedas amar, La verdad de tu amor.

“Con un profundo dolor en mi alma despido a quien fuese mi compañero y amigo durante muchos años. Víctor, Dios te acoja en su santo reino y le de mucha fortaleza a tu esposa, hijos y toda tu familia”.

Al video reaccionaron varios seguidores de los artistas y comentaron: “Que en paz descanse el maestro Víctor, mucha fortaleza para toda su familia”, “Mucha fuerza maestro! 🙏🏻”, “Siempre lo he dicho el cantante es importante, pero lo es más el que toca el acordeón y no lo pienso discutir con nadie “para mí que amo el vallenato lo es todo”.

Asimismo, mediante su cuenta personal de Instagram, Silvestre Dangond no dejó pasar por alto esta triste noticia y le dedicó unas sentidas palabras al reconocido acordeonero. Además, compartió los mejores momentos que vivió junto a este.

“¡Víctor Reyes y nuestra historia! La primera foto, en Bogotá (2006), fue la primera vez que tocamos, la segunda fue en mi casa en Valledupar (2016), donde nació la idea de entre grandes. La fiesta era de blanco, pero él llegó con el estilo que lo caracterizaba, y la tercera ya fue en Bogotá viviendo el regreso de él a los escenarios”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Mi admiración por él fue desde siempre porque tenía un estilo único e inimitable, su pisada se distinguía desde lejos y su éxito. Acompáñame al lado de Miguel Morales hicieron que se ganara el respeto de todos lo que sentimos en el alma la música vallenata. Hoy te toco partir”.