Murió famoso acordeonero por grave enfermedad; tocó con Silvestre Dangond y fue rey vallenato

El folclor colombiano está de luto después de que se confirmó este viernes el deceso de Víctor ‘Rey’ Reyes, quien era uno de los acordeoneros y productores más reconocidos del vallenato en el país.

De acuerdo con su hijo, Samith Reyes, el famoso músico falleció en el Hospital Internacional de Piedecuesta donde estaba internado debido a una fuerte crisis respiratoria. Además, indicó que su padre padecía desde hace algunos años cáncer en el páncreas.

“El músico había sufrido una fuerte crisis respiratoria, por lo cual fue ingresado al Hospital Internacional de Colombia, en Piedecuesta. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció en la madrugada de este viernes”, precisó en el diario La Vanguardia.

La muerte de Reyes generó una ola de reacciones en las diferentes redes sociales por parte de los amantes de este género. Uno de los primeros en pronunciarse fue la cuenta oficial del Festival Vallenato.

“Enlutado el folclor vallenato con la muerte del gran acordeonero Víctor ‘Rey’ Reyes, quien dejó una gran gesta musical. Q.E.P.D. Nuestras condolencias a sus familiares, paisanos y amigos”, fue el mensaje que escribió, el cual acompañó con una foto del artista.

El reconocido acordeonero fue Rey del Festival de la Leyenda Vallenata en 1990 y Rey de Reyes en 2004. Igualmente, compartió tarima durante varios años con Miguel Morales, Jorge Luis Ortiz, Iván Villazón, Farid Ortiz y el Binomio de Oro, entre otros.

El músico, que tenía 58 años de edad y vivía en Barrancabermeja (Santander), también hizo parte recientemente del tour ‘Entre Grandes’ de Silvestre Dangond, con quien tocó en repetidas oportunidades.

Enlutado el folclor vallenato con la muerte del gran acordeonero Víctor 'Rey' Reyes, quien dejó una gran gesta musical. Q.E.P.D. Nuestras condolencias a sus familiares, paisanos y amigos. pic.twitter.com/jDLYAAVO0w — Festival Vallenato (@FESVALLENATO) January 6, 2023

Dañan la tumba de Martín Elías

La tumba de Martín Elías, quien falleció en un trágico accidente en 2017, sin duda alguna, se ha convertido en los últimos años en uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad de Valledupar.

No obstante, la viuda del reconocido cantante, Dayana Jaimes, hizo esta semana una denuncia pública en su cuenta personal de Instagram, donde aseguró que recientemente la volvieron a dañar, ya que se sentaron encima de ella.

“Ustedes no saben la rabia y la inconformidad que tengo con todo esto que pasó con la tumba de Martín, porque no es la primera vez que sucede. Y de verdad que la falta de cultura de algunas personas no tiene nombre. Se los digo porque en muchas ocasiones que yo he estado ahí he visto cómo llegan las personas y se sientan en el borde de la tumba para tomarse la superfoto. Eso no se debe hacer”, precisó la mujer.

Jaimes, de igual manera, aprovechó el momento para compartir varias postales de cómo quedó la tumba del fallecido artista de música vallenata. Además, mostró a la persona responsable de este daño.

En las imágenes, que se hicieron virales rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar que la parte superior del mausoleo, donde estaba ubicada la fotografía de Martín Elías, terminó completamente destrozada.

“Espero que aprendas que uno no se sienta en las tumbas, para posar para una foto. Ojalá así como tenías tantas ganas de hacerlo, tengas las mismas ganas para hacerte responsable y pagar por el daño”, concluyó-