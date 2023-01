Volvieron a dañar la tumba de Martín Elías y su viuda ya no lo soporta más

Indignada, cansada, rabiosa y con toda la razón, así está Dayana Jaimes, la viuda de Martín Elías, con el nuevo problemón que tiene que solucionar referente a la tumba del fallecido cantante vallenato, quien dejó este plano el pasado 14 de abril de 2017 tras un accidente automovilístico.

El artista aún está en la memoria de todos sus seguidores, gracias al gran repertorio musical que aún suena en las emisoras y discotecas de todo Colombia.

La tumba de Martín Elías se ha vuelto un sitio turístico en el Cementerio Jardines del Ecce Homo en la ciudad de Valledupar. El cantante estaba en el mejor momento de su carrera cuando falleció y dicha fama aún se conserva, asunto que atrae a muchos turistas a este lugar para hacerse fotos en el espacio donde reposan los restos del vallenatero.

Esto no tendría ningún problema si la gente tuviera precaución con el espacio, cosa que no sucede porque la misma Jaimes ha visto cómo a la gente se le olvida que está en un sitio sagrado con tal de llevarse el mejor recuerdo de su ídolo.

Martín Elías y Dayana Jaimes - Foto: Tomada de Instagram @dayanajaimes55

“Ay ustedes no saben la rabia y la inconformidad que tengo con todo esto que pasó con la tumba de Martín, porque no es la primera vez que sucede. Y de verdad que la falta de cultura de algunas personas no tiene nombre. Se los digo porque en muchas ocasiones que yo he estado ahí he visto cómo llegan las personas y se sientan en el borde de la tumba para tomarse la superfoto o el superselfi y eso no se debe hacer. Montan hasta a los niños en la tumba, eso no tienen por qué hacerlo”, declara la viuda indignada.

Como mostró la misma Jaimes, la foto que estaba en la cabecera de la tumba de Martín, entre los dos jarrones gigantes, quedó totalmente destrozada por culpa de algunos fanáticos que se sobrepasaron y la quebraron, sin anunciar siquiera el daño.

La foto de Martín Elías en su tumba terminó quebrada y nadie respondió. Fotos: Instagram @dayanajaimes55. - Foto: Fotos: Instagram @dayanajaimes55.

Dejaron los pedazos sobre los mármoles, escena que comprobó Dayana con sus propios ojos y generó su total tristeza y rabia, pues ella ya tenía listas sus flores especiales para adornar la tumba, que hoy va a tener que replantear, pues está cansada de que este asunto se repita.

“Con todo lo que pasó me toca replantear todo porque partieron la foto de él, que siempre quise tenerla de esa manera porque me gustaba esa foto, me parecía superlinda. Pero veo que el afán de la gente es que les salga esa foto cuando van y visitan la tumba, entonces me va a tocar replantear ese tema y será quitar la foto, no ponerle fotos, nada más dejar los dos jarrones y más nada”, añadió Jaimes.

Ahora, el problema de la viuda de Martín Elías va más allá de si arregla o no la tumba, porque tal y como ella lo ha dicho, es un tema recurrente que ella misma tiene que costear, pues ninguno de los que ha dañado algo de la tumba se ha acercado a pagar por los gastos de remodelación o reconstrucción.

Entonces, una de las opciones es dejar el daño quieto y esperar que la gente cree conciencia viendo la tumba en esa condición, pero eso le generaría otro dolor de cabeza a la vallenata.

Una caravana de despedida a Martín Elías entró a Valledupar en abril de 2017. Años después, su tumba sigue siendo frecuentada por muchos. Foto: Twitter - Foto: Twitter

“Esta es una situación difícil porque si dejo la tumba… Miren lo que le pasó a Kaleth, a Migue con la tumba de Kaleth que se la dañaron muchas veces y él decidió dejarla así, no sé si la habrán arreglado… Entonces, si yo dejo la tumba de Martín así, dicen que yo me olvidé de él, que la tumba está abandonada, que pito, que flauta, que nadie lo quiso, que nadie lo quiere, en fin… Si la mando a arreglar, puede que suceda lo mismo y nadie va a salir a pagar la tumba, nadie, porque la gente hace el daño y se va”, declara Dayana.

Para finalizar, la viuda de Martín Elías les pide encarecidamente a todos los fanáticos del cantante que por favor sean mesurados con su presencia en la tumba, pues es un lugar sagrado en el que no debe haber cabida para fotos, videos, ni mucho menos invasiones en dicho lugar. “Si quieres tomarte una foto, tómatela de pie, entiende por favor, más respeto”, agregó.