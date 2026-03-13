Silvestre Dangond sigue haciendo historia: anunció su cuarto Estadio El Campín: “No será un concierto más, se los aseguro”

Silvestre Dangond, la estrella latina del vallenato, anunció oficialmente la realización de su cuarto concierto en el Estadio El Campín de Bogotá, que se llevará a cabo el próximo 15 de mayo de 2026, en lo que promete ser una noche única y que continuará marcando la historia de su carrera.

El anuncio se realizó durante la mañana del viernes 13, en conversación con Julio Sánchez Cristo en W Radio, donde el artista compartió con entusiasmo que este concierto será el momento perfecto para cerrar un capítulo extraordinario de El Último Baile.

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“Es el momento de cerrar la gira más exitosa de Colombia, no será un concierto más, se los aseguro; y qué mejor que hacerlo en Bogotá”, expresó Dangond durante la entrevista.

El espectáculo llevará por nombre El Baile De Todos, una celebración pensada para el silvestrismo que ha acompañado al artista a lo largo de más de 23 años de trayectoria musical.

El concepto del concierto nace de una idea clara: cuatro horas de show no son suficientes para recorrer un repertorio tan amplio, lleno de canciones que se han convertido en parte de la banda sonora de varias generaciones.

Este anuncio llega mientras Silvestre Dangond continúa llevando su música a escenarios internacionales con una gira por los Estados Unidos que comenzó con cuatro sold outs consecutivos en Atlanta, Orlando, Miami y Chicago, reafirmando el enorme alcance del artista fuera de Colombia.

El recorrido continuará este fin de semana con presentaciones en:

Chicago – 12 de marzo (sold out)

– 12 de marzo (sold out) Newark – 13 de marzo

– 13 de marzo Dallas – 14 de marzo

El tour El Último Baile, que marca el esperado reencuentro de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, ha recorrido más de 15 estadios en Colombia, reuniendo a más de 500 mil asistentes y consolidándose como uno de los proyectos musicales más convocantes del país en los últimos años.

Durante todo el recorrido tuvo de invitados a: Sebastián Yatra, Nacho, Natti Natasha, Farruko, Gian Marco, Zion, Guaynaa, Noel Schajris, Bacilos y Banda MS,

Como parte de su exitosa gira internacional El Baile de Todos, Silvestre Dangond continúa llevando su música a importantes escenarios, consolidando su conexión con el público latino en distintos territorios.

Tras su paso por Estados Unidos, el artista colombiano llevará su espectáculo a Perú y Chile en el mes de mayo, con presentaciones en Lima el 28 de mayo en Multiespacio Costa 21 y en Santiago de Chile el 30 de mayo en el Movistar Arena Santiago.

Posteriormente, la gira llegará a España en julio con una serie de conciertos que incluirán Madrid (18 de julio – Movistar Arena Madrid), Málaga (23 de julio – Plaza de Toros de La Malagueta), Barcelona (24 de julio – BARTS Festival), Valencia (25 de julio – Conciertos de Viveros) y Palma de Mallorca (26 de julio – Son Fusteret), reafirmando así el alcance global del vallenato y el sólido momento que vive el artista en su carrera.

El impacto del proyecto también se reflejó en la industria musical cuando el álbum El Último Baile fue reconocido con el Latin Grammy a Mejor Álbum de Vallenato, reafirmando la relevancia artística de esta producción.

Con El Baile De Todos, Bogotá será el escenario de una gran celebración de la música latina, en la que miles de seguidores cantarán junto a Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella las canciones que han marcado una trayectoria extraordinaria y que hoy forman parte del corazón del público.