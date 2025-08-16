Historia revelada: “Me enamoré de Marbelle. Cuando me conoció era demasiado inmaduro”

Jean Carlos Centeno es uno de los mayores exponentes de la música vallenata y ya lleva más de tres décadas componiendo y cantándoles a sus seguidores.

Aunque no le gusta hablar mucho de su vida privada, en diálogo con Sin Filtro en SEMANA, contó sobre algunas relaciones que tuvo hace varios años.

Por ejemplo, habló de Marbelle con quien sostuvo una relación hace bastantes años y cuando los dos estaban empezando en el mundo de la música.

Centeno reconoció que se enamoró de ella porque era una buena mujer y que por eso conoció a toda su familia.

“Creo que Marbelle y yo no tuvimos una buena relación, pero sí una bonita amistad porque cuando ella me conoció yo era muy inmaduro”.

MARBELLE Bogotà, Octubre 28 de 2022 | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Agregó: “Solamente algo que ella me dijo me ofendió y yo respondí de manera inmaduro. Es una persona que respeto y admiro, cuando la veo la saludo porque la sigo admirando, ya que es una mujer luchadora, profesional, estrella de la música y del concepto musical. Me gustó verla mucho como jurado en el programa que estuvo”.

Hace un par de años Marbella contó que Centeno fue su primer amor, aunque no entregó más detalles de esa relación de la que se ha venido conociendo después de tantos años.

Así mismo, Centeno habló de un noviazgo que tuvo más o menos por la misma época en la que ingresó al Binomio de Oro. Se trató de una relación de adolescentes con Wendy Orozco, hija de Rafael Orozco.

Jean Carlos Centeno | Foto: HELEN RAMÍREZ - SEMANA

Sobre este tema habló porque se ha dicho que canciones como Locamente enamorado, Amigo el Corazón, No me Abandones, Me vas a Extrañar, Me Ilusioné y Qué me Perdone, fueron compuestas para ella.

“Algunas de esas canciones fueron para ella porque también me enamoré, pero no tuvimos una relación pública. Me enamoré estando muy jóvenes, pero no fue una relación cuerpo a cuerpo. Era una niña muy bella y enamoré solo, la veía como la esposa de mis sueños y la madre de mis hijos. Le fallé porque le fue infiel con una persona, la infidelidad mía cuando nació Carlos Andrés Centeno, sangre de mi sangre", dijo.

Agregó: “Entonces hasta ahí llegó esa relación bonita de mensajes en papelitos, peluches, besos en la mejilla. Era algo bonito que nunca se olvida. Fueron seis años de cartas y como de fantasía, así que compuse canciones como Me vas a extrañar”.

Como recientemente Esperanza Gómez reveló que salió en un par de ocasiones con Jean Carlos Centeno, hace más de 25 años, el cantante dijo que se conocieron en un concierto, pero que no fueron novios y que por respeto a ella no contaría más detalles de lo ocurrido.