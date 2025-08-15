Suscribirse

“No te vuelvo a ver, te amo”: Jean Carlos Centeno y un recuerdo entre lágrimas. Esto pasó

El reconocido cantante de música vallenata recordó un momento que marcó su existencia.

Redacción Semana
16 de agosto de 2025, 1:01 a. m.
Jean Carlos Centeno
Jean Carlos Centeno. | Foto: HELEN RAMÍREZ - SEMANA

Jean Carlos Centeno es uno de los cantantes colombianos más queridos. Lleva 30 años recorriendo el país y el mundo con su canto, interpretando las canciones que le han dado éxito.

Sin embargo, la vida de Centeno está llena de anécdotas y de historias que poco a poco se han venido conociendo. Su historia de vida podría ser plasmada en un libro o en una telenovela por todo lo que tuvo que pasar en su infancia y carrera musical.

En diálogo con Sin Filtro en SEMANA, Centeno reveló las historias detrás de su carrera musical y personal, pasando por el Binomio de Oro, su familia y tantas anécdotas que lo han definido.

Por ejemplo, recordó la última conversación que sostuvo con su mamá, María Elena Jiménez, días antes de que muriera.

Jean Carlos Centeno
Jean Carlos Centeno abrió su corazón en SEMANA. | Foto: HELEN RAMÍREZ - SEMANA

“La vi acostada en una cama porque se cayó. En el pueblo (Villanueva, La Guajira) se comentó que se iba a ir el agua y que había que recoger para tener por unas horas. Ella llenó las ollas, pero hubo una que se rebosó, no se dio cuenta y cuando fue a cerrar el chorro, se resbaló. Se partió la cadera, superó la cirugía y la visité”.

“No te vuelvo a ver, te amo”: Jean Carlos Centeno y un recuerdo entre lágrimas | Sin Filtro

Agregó: “Después le dije: ‘Mamá, voy a ir a Barranquilla, llevo a tu nieta a una cita médica y regreso a verte’. Le di un jugo de mora y ella me dijo: ‘Hijo, despídete de mí porque hablé con tu tío y me dijo que le hago falta y él también me hace falta’. Yo le dije que no dijera esas cosas y que al regresar la veía”.

Contexto: “No me gusta el reggaetón”: Juancho De la Espriella tira pulla y enciende las redes

Con lágrimas recordó que su mamá le “dio un beso y un abrazo”, junto con una frase que hoy recuerda con mucho cariño. “Me dijo: ‘Hijo, no te vuelvo a ver, te amo’”.

Como le había dicho a su mamá, emprendió el viaje para la ciudad de Barranquilla, donde tenía una cita médica con su hija. Allí estuvo un par de días y pasó lo impensable.

“En esa misma semana murió el papá o la mamá de Jorge Celedón, lo llamé para darle el pésame y, lamentablemente, saliendo el familiar de él, me tocó meter a mi mamá a la funeraria porque también falleció”.

Exequias del compositor y cantante vallenato Omar Geles en la ciudad de Valledupar
Jean Carlo Centeno recordó a su madre. | Foto: Richard Dangond / Colprensa

Centeno asegura que todo fue muy extraño porque, a pesar de la cirugía que le habían hecho, su mamá estaba bien y de un momento a otro falleció.

“Pienso que quiso irse, que le pidió a Dios que se la llevara, porque cuando la dejé estaba muy bien, sin dolor y sin quejarse. Pienso que de verdad se sentía sola o quería estar con su hermano, que ya había fallecido”.

Contexto: “Quiero que le hagas el amor a mi mujer”: Yeison Jiménez revela insólita anécdota durante concierto

No obstante, revela que cuando su mamá murió, sintió de inmediato lo que había ocurrido.

“Siento que cuando se fue, se despidió de mí porque cuando yo estaba en un hotel sentí que alguien que me dijo: ‘Hijo, papá’, y me desperté de inmediato. Mi esposa me preguntó qué me pasaba y le dije que había escuchado la voz de mi mamá. Me quedé dormido, me levanté, entré al baño y cuando salí vi a mi esposa llorando y me dijo que mi mamá había muerto, no me esperó”.

SIN FILTRO con Jean Carlos Centeno: &quot;Una de mis MEJORES entrevistas&quot; | T3 E1

