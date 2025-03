“Quiero que le hagas el amor a mi mujer”: Yeison Jiménez revela insólita anécdota durante concierto

Recientemente, Yeison Jiménez, uno de los cantantes de música popular más cotizados del momento, anunció su presentación en el estadio El Campín el próximo 26 de julio, fecha en la que celebrará su cumpleaños número 34. La noticia, por supuesto, emocionó a su fiel fanaticada, que no dudó en expresar su apoyo incondicional al cantante.

“Creo que este era el reto más grande que le quedaba al género. El año pasado fue uno de los mejores de mi vida y ustedes, mis seguidores, no solo llenaron el Movistar Arena una vez, sino tres. Además, sembraron en mí la gran idea de llevar nuestra música regional colombiana al más alto nivel... La noche de la música popular, la noche de los ‘jimenistas’. Solo el hecho de poder soñar con esto ya me hace un ganador”, expresó emocionado.

Luego, agregó: “El próximo 26 de julio vamos a llenar el estadio El Campín de Bogotá. Los invito a que celebremos juntos mi cumpleaños número 34. Mi promesa tour será el gran concierto de la música regional colombiana. Ya me vi borracho. Recuerden que todo lo que hago, lo hago con el corazón”.

Gracias a su destacada carrera musical y a un talento que ha logrado cautivar el corazón de miles de personas, Yeison ha logrado que su nombre resuene no solo en Colombia, sino en diversos países de América Latina.

“Una pareja que asiste con frecuencia a mis conciertos, y que no es de este país, un día me invitó a tomar con ellos. Cuando estábamos en el cuarto, el hombre me dijo: ‘No tomes a mal lo que te voy a decir, pero quiero que le hagas el amor a mi mujer’”.