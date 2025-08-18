“Una vez me tocó cantarle a un señor en las piernas”: Jean Carlos Centeno recuerda episodio entre risas

Jean Carlos Centeno es uno de los cantantes de música vallenata más reconocido en el país. Nació en Venezuela, pero a los tres meses fue llevado a Villanueva, La Guajira, por lo que muchos creen que nació en Colombia.

Sin embargo, toda su vida la hizo en La Guajira y por esa razón se siente más colombiano que venezolano, aunque no olvida que nació en el vecino país.

Muy joven, de aproximadamente 16 años, conoció a Israel Romero por casualidades de la vida y desde ese entonces ingresó al Binomio de Oro y se consolidó como una de las voces más exitosas de esa agrupación musical.

En ese grupo duró 12 años hasta que tomó la decisión de apartarse para e iniciar su carrera como solista. El 31 de diciembre de 2005 hizo el anuncio de su retiro y empezó a labrar su camino en el que ya lleva 20 años.

En diálogo con Sin filtro en SEMANA, Centeno contó bastantes anécdotas de su paso por el Binomio de Oro y sobre la manera en que llevó su infancia, que tuvo bastantes complicaciones económicas.

Como es sabido, los cantantes en múltiples ocasiones son contratados para eventos privados y a esos lugares ellos asisten sin saber quién es la persona que les pagó para el evento.

Centeno reveló el día que tuvo que complacer a una persona que los contrató y sin saber quién era porque “la mayoría de contratos los hace el manager y él no puede saber quién es la persona que está contratando”.

“Gracias a Dios, no he tenido la oportunidad de pasar muchas veces por esas situaciones. Solo una vez, en cierta ciudad donde aman mis canciones, me tocó cantarle a un señor en las piernas. Le canté Manantial de Amor”.

Agregó: “Israel Romero me veía y se reía bastante. Eso fue en una finca y el tipo me dijo: hágase aquí, por favor, y me canta. ¿En dónde? Le dije yo y me señaló las piernas. Dije bueno, vamos a complacerlo y me senté a cantarle (risas)“.

Según Centeno, es lo único extraño que le ha pasado durante una fiesta privada.

“De resto no ha pasado nada más, le canté sin saber quién era. Lo vi, pero no sé qué hacía ni me interesaba. Al tipo le dio risa también y me regaló como 2.000 dólares”.

Jean Carlos Centeno en Sin filtro en SEMANA. | Foto: HELEN RAMÍREZ - SEMANA

Claro que antes de recibir el dinero que le estaban regalando, se negó y la persona se molestó. Finalmente, los recibió porque sintió temor por su integridad. “Ese fue otro momento raro porque yo le dije que prefería pedir prestado o empeñar, que pedir regalado y ahí me dijo que lo estaba ofendiendo. Entonces acepté, me dio esa plata e Israel Romero nunca supo de esa plata (risas)“.

Aunque no precisó la época de lo ocurrido, contó que en ese momento su salario en el Binomio de Oro era de tres millones y medio, por lo que los dólares le sirvieron. “Con esa plata que me regaló ese señor, pagué unas cositas y guardé el resto, me gané bien esa platica porque con esa tembladera (risas)“.

También recordó aquella fiesta en la Isla Múcura que fue contratada por Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, para su matrimonio. En esa fiesta las autoridades llegaron a capturarlo y posteriormente extraditado.

Centeno aseguró que ese tipo de eventos son organizados por el manager y que nunca conocen quién es la persona que está contratando sus servicios.

“Lo que pasó en la Isla Mucura fue muy curioso porque fuimos varios artistas y nadie sabía quién era. Eso fue muy curioso".

De ese episodio quedó claro que Centeno y los demás artistas que asistieron no tenían relación alguna con el narcotraficante y que sencillamente fueron a cumplir con un contrato que se había pactado.