Toman acciones en contra de la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude; Tailandia emitió orden de arresto

Jakapong Jakrajutatip se encuentra vinculada a una situación judicial, tras ser señalada por ocultación de información.

Redacción Gente
26 de noviembre de 2025, 2:11 p. m.
Anne Jakapong Jakrajutatip, nueva dueña de Miss Universo.
Anne Jakapong Jakrajutatip, nueva dueña de Miss Universo.

Miss Universo 2025 se convirtió en una de las ediciones más polémicas y controversiales de la historia, debido a una serie de situaciones que se presentaron a lo largo del certamen.

Esta coronación, a diferencia de las pasadas, fue cuestionada por irregularidades que denunciaron algunos jurados, quienes decidieron renunciar previo a la gran velada del pasado 20 de noviembre. Estos errores y detalles hicieron que se pusiera la lupa sobre la organización.

Sin embargo, las miradas ahora se posaron sobre Jakapong Jakrajutatip, empresaria tailandesa vinculada a Miss Universo, la cual afronta un problema mayor.

Contexto: Miss Jamaica, en UCI tras trágica caída en Miss Universe; familiares dan detalles y piden “oraciones”, pese a su grave estado

De acuerdo con lo que se dio a conocer, un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra la magnate de los medios y copropietaria del certamen por presunto fraude de casi un millón de dólares, informó un funcionario judicial este miércoles 26 de noviembre.

Un cirujano plástico acusa a Jakapong Jakrajutatip, también conocida como Anne Jakrajutatip, de presunto fraude y ocultación de información. Según el demandante, la cabeza de la organización intentó persuadirle en 2023 para que invirtiera en JKN Global Group, la compañía copropietaria del certamen.

“La acusada invitó [al demandante] a invertir sabiendo que no podría devolver el dinero en el tiempo estipulado”, según una declaración judicial a la que accedió AFP el miércoles.

Anne no solo compró Miss Universo, también adquirió Miss USA y Miss Teen USA. Foto: Instagram @annejkn.official.
Anne no solo compró Miss Universo, también adquirió Miss USA y Miss Teen USA.

El presunto fraude se eleva a 30 millones de bahts (930.000 dólares). El veredicto estaba previsto el martes, pero Jakapong no se presentó y el tribunal decidió emitir la orden de arresto.

El tribunal ha reprogramado el veredicto para el 26 de diciembre pero algunos medios aseguran que Jakapong se ha marchado a México.

El concurso de Miss Universo de este año, que ganó Miss México, concluyó la semana pasada tras una ola de escándalos que incluían acusaciones de sexismo.

Polémica por coronación de Miss México como nueva Miss Universo 2025
Polémica por coronación de Miss México como nueva Miss Universo 2025

En una emisión en directo que se hizo viral, el empresario y presentador Nawat Itsaragrisil cuestionó y hasta llamó “tonta” a Fátima Bosch, la representante mexicana de 25 años, por publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales.

*Con información de AFP.

