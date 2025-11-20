Este 20 de noviembre a las 8 p. m. se transmitirá en Colombia uno de los certámenes de belleza más importantes a nivel global, pues mujeres de diferentes partes del mundo están reunidas buscando llevarse la corona, pero solo una será la próxima Miss Universo 2025.

Esta edición, que será la número 74 del reconocido certamen, prometió ser diferente y traer nuevas expectativas; sin embargo, desde hace unos días ha estado envuelta en polémicas que han desatado todo tipo de reacciones.

El día de hoy se conoció otra renuncia por parte de una de las juradas; en este caso fue de la princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, según la revista estadounidense People.

Esta noticia ha generado todo tipo de reacciones, pues es la tercera jurada que se retira de Miss Universo 2025 y deja en duda si las razones son las mismas por las que los anteriores exmiembros decidieron no continuar.

Miss Universo 2025. | Foto: Instagram @missuniverse

Dos jurados de Miss Universo 2025 renunciaron

El pasado 18 de septiembre, Omar Harfouch anunció a través de redes sociales que dejaba de formar parte del certamen y que iniciaría acciones legales.

Según explicó, tomó esta decisión después de enterarse de que, aparentemente, hubo una votación ilegítima destinada a elegir a un grupo específico de candidatas. Su declaración generó gran impacto, pues implicaba acusaciones directas contra la transparencia del proceso de selección dentro de la organización.

Dos jurados de Miss Universo 2025 renunciaron | Foto: Instagram @omarharfouch / @makeleleofficial

“Yo, Omar Harfouch, miembro saliente del jurado internacional de Miss Universo, deseo informar al público que he consultado oficialmente con uno de los principales bufetes de abogados de Nueva York para analizar la posible presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía General contra la Organización Miss Universo”, expresó.

Asimismo, agregó que se sintió “engañado” durante el proceso y que su participación se utilizó para dar apariencia de credibilidad a un proceso que, según él, no era legítimo.

También afirmó que esta experiencia no solo afectó su imagen pública, sino que también tuvo un impacto en su bienestar personal, lo que provocó un daño emocional y perjudicó su reputación, aspectos que afirmó no estar dispuesto a pasar por alto.