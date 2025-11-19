Dos jurados de Miss Universo 2025 renunciaron y sus razones han desatado reacciones: “La posible presentación de una denuncia”

Miss Universo es un certamen de belleza que se realiza cada año y en esta ocasión aumentó las expectativas en los fanáticos, pues el eje central es “El poder del amor”, que busca honra el empoderamiento y la resiliencia.

El evento, que busca conocer a quien será la próxima reina, se elegirá el 21 de noviembre en el Impact Arena, un reconocido centro de eventos ubicado en Pak Kret, Tailandia. Sin embargo, teniendo en cuenta la diferencia horaria, para el público colombiano, la transmisión será el 20 de noviembre a las 8:00 pm.

Miss Universo 2025. | Foto: Instagram @missuniverse

En los días previos a la coronación, las candidatas han cumplido con diferentes actividades culturales, hacer pasarelas y labores sociales como parte de su preparación y lograr ser parte de las favoritas. Aunque, el día de hoy, en la pasarela en vestidos de gala, la representante de Jamaica sufrió un fuerte accidente tras caer de la tarima y generó dudas si continuará participando.

Esa situación no ha sido la única que ha sorprendido al público, pues esta edición se ha visto en vuelta en polémicas que han generado todo tipo de comentarios, pues hace unos días hubo un conflicto entre Miss México y el director del concurso, Nawat Itsaragrisi.

Dos jurados de Miss Universo 2025 renunciaron

Asimismo, el día de hoy nuevamente la renuncia de uno de dos jurados generó reacciones, pues a tan solo unas horas del esperado gran día esta decisión podría provocar grandes cambios y las razones desataron reacciones.

Omar Harfouch a través de sus redes sociales, compartió que no continuaría siendo parte del certamen y tomaría acciones legales porque, al parecer, se enteró de una votación ilegítima para seleccionar a un grupo de candidatas.

“Yo, Omar Harfouch, miembro saliente del jurado internacional de Miss Universo, deseo informar al público que he consultado oficialmente con uno de los principales bufetes de abogados de Nueva York para analizar la posible presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía General contra la Organización Miss Universo”, escribió en la primera parte.

También mencionó que fue “engañado” en el proceso para dar credibilidad y que dicha situación ha generado repercusiones en su vida personal, como dañar su reputación y quedar con un trauma emocional.