Este 20 de noviembre se llevará a cabo en Colombia la transmisión de uno de los concursos de belleza más esperados, un evento en el que se reúnen mujeres de diferentes partes del mundo que buscan llevarse la corona y ser la próxima Miss Universo 2025.

En esta edición, la que será la número 74 del reconocido certamen que se realiza cada año, tendrá lugar en el centro de eventos Impact Arena, ubicado en Pak Kret, Tailandia, y las expectativas a diferencia de otros años han aumentado, pues se dice que las candidatas no solo destacarán por su belleza, sino también por sus habilidades y preparación.

Antes del gran evento, las concursantes han tenido que participar en diversas actividades culturales, hacer pasarelas y labores sociales. De esta manera, los jurados han ido evaluando el desempeño y capacidades de cada una de ellas para que el día de mañana se conozca a las favoritas.

Ella sería la ganadora de Miss Universo 2025, según la IA

Sin embargo, han surgido inesperados cambios con los jueces que ha generado preocupación en la audiencia, pues se sabe que algunos decidieron renunciar por la polémica en la que se ha visto envuelta el concurso, como el reciente escándalo entre Nawat Itsaragrisil y Miss México que desató todo tipo de comentarios.

Aunque, no se sabe qué podría pasar a tan solo unas horas del gran día, el jurado no son los únicos que vieron el proceso de las aspirantes por la corona y han escogido a las que podrían pasar al top 15, pues a través de las redes sociales, el público ha expresado su admiración a varias de ellas.

Miss Universo 2025: horarios, dinámica y cómo será la elección de la nueva reina. | Foto: X: (@MissUniverse)

Stephany Abasali es una joven de 25 años que ha logrado captar la atención de los usuarios por su porte, su estilo y su belleza, siendo una de las más comentadas en esta edición. Además, la actual representante de Venezuela tiene buen manejo del inglés y se desenvuelve con facilidad en las entrevistas, lo que le ha permitido destacar entre sus compañeras.

Todos los fanáticos de Miss Universo están a la expectativa de quién será la próxima mujer que tome el rol de embajadora de la organización durante un año y viaje por el mundo para promover causas sociales y ser un portavoz.

Según la IA, las cinco favoritas son las candidatas de México, Venezuela, Tailandia, Ecuador y Brasil, debido a que han sido las más nombradas por los medios. Pero, quien lograría ser la próxima Miss Universo 2025 es la mexicana Fátima Bosch.