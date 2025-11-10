Miss Universo 2025: calendario de actividades, fechas y las favoritas del certamen de belleza que se realizará en Tailandia

El próximo viernes 21 de noviembre el mundo entero será testigo de la edición número 74 del certamen de belleza más grande, Miss Universe, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Bagkok, Tailandia.

Este concurso de belleza, que tiene a las personas con altas expectativas, alberga un total de 130 reinas de todo el mundo, incluida Vanessa Pulgarín, la representante de Colombia que logró la victoria y fue coronada el pasado domingo 28 de septiembre.

De manera oficial, según anunció Miss Universo, el concurso oficial empezó el pasado 2 de noviembre con la llegada de las concursantes a la ciudad.

Desde un inicio quedó claro que este gran evento se llevaría a cabo en Tailandia, pero se confirmó que el certamen contará con tres ciudades anfitrionas en donde se realizarán todos los eventos y actividades: Bagkok, Phuket y Pattaya.

Agenda de Miss Universe 2025

En la agenda programada, las mujeres debían participar en diferentes eventos y actividades y algunas de las fechas fueron:

14 de noviembre: se llevará a cabo el desfile en traje de baño en el parque acuático Columbia Pictures Aquaverse en la ciudad de Pattaya.

se llevará a cabo el desfile en traje de baño en el parque acuático Columbia Pictures Aquaverse en la ciudad de Pattaya. 15 de noviembre: las concursantes se enfrentarán a entrevistas privadas con el jurado. Esta es considerada una de las etapas más complejas de todo el concurso.

las concursantes se enfrentarán a entrevistas privadas con el jurado. Esta es considerada una de las etapas más complejas de todo el concurso. 19 de noviembre: las 130 reinas tendrán una competencia preliminar de trajes nacionales.

las 130 reinas tendrán una competencia preliminar de trajes nacionales. 21 de noviembre: Se llevará a cabo la coronación oficial en Bagkok, y se conocerá a la sucesora de la actual Miss Universe, la danesa Victoria Kjaer.

¿Dónde se puede ver Miss Universe en Colombia?

Este certamen de belleza estará disponible para todas las personas a través del canal oficial de YouTube de Miss Universo y además, también se transmitirá por el Canal RCN, pues confirmó la cobertura total del evento.

Favoritas de Miss Universe 2025

Desde que las 130 concursantes llegaron a Bagkok, todo lo que han hecho se ha viralizado en redes sociales y desde ya, las personas en las diferentes plataformas han empezado a dejar comentarios manifestando quién o quienes son sus concursantes favoritas.

Hasta el momento, en comentarios se ha podido apreciar que hay un Top cinco muy marcado, en el que están las representantes de varios países como México, Costa de Marfil, Chile, Argentina, Tailandia, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, Perú, Honduras y Colombia.