Miss Universe 2025 promete ser uno de los eventos más esperados del año, reuniendo una vez más a las mujeres más bellas, talentosas y preparadas del planeta. Este reconocido certamen internacional, que celebra la diversidad, la elegancia y el liderazgo femenino, llega a su 74.ª edición con grandes expectativas y una producción sin precedentes.

La gala se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025 en el majestuoso Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia, un país que ya ha sido sede de ediciones anteriores y que se caracteriza por su hospitalidad y por ofrecer escenarios espectaculares. Durante semanas previas al evento, las candidatas participarán en diversas actividades culturales, desfiles, obras benéficas y competencias preliminares que pondrán a prueba su carisma, inteligencia y compromiso social.

En esta nueva edición, el mundo conocerá a la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, representante de Dinamarca y actual Miss Universe 2024, quien ha destacado durante su reinado por su elegancia, cercanía con el público y labor humanitaria.

En medio de la espera por este certamen, muchos videntes han lanzado sus cartas para saber acerca de lo que ocurrirá en dicha velada. De hecho, varios han dado nombres de posibles ganadoras, llevándose la anhelada corona.

Mhoni Vidente aseguró que las candidatas que podrían ganarse la corona de esta edición serían latinas, pues eran quienes estaban destacando dentro del escenario internacional.

“México, Venezuela o Argentina, así como va. La sede es en Tailandia y las favoritas son latinas”, comentó.

Sin embargo, otra famosa vidente leyó sus cartas y advirtió que, pese a que las hispanas eran quienes estaban liderando esta celebración de belleza, había algo que sentía oscuro en esta decisión.

Vieira Vidente destapó cruda predicción sobre Miss Universo 2025

Tras mencionar lo ocurrido entre México y Nawat Itsaragrisil, la astróloga aseguró que Fátima Bosch no ganaría este certamen. De igual manera le auguró un gran futuro, pues su nombre cruzaría fronteras.

“Fátima, yo te voy a decir que tú naciste para grande. No veo que vayas a ganar en Miss Universo, pero te vamos a ver en la televisión. Vas a sacar cosas a tu nombre, empresaria y viene en grande. Se te abrirán las puertas”, afirmó.

No obstante, Vieira Vidente enfatizó en que su lectura arrojaba que podría haber un fraude en la elección de la ganadora.

“Que la corona quede con nosotros. Me sale la Luna y el Tres de copas, puras celebraciones. Si esta vez no gana una hispana, hay manos negras o gatos encerrados. Me sale fraude o una traición”, aseguró.