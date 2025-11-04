Polémica en Miss Universe: presunta agresión verbal contra representante de México despertó malestar

En la tarde del martes, 4 de noviembre, Fátima Bosch, representante de México para Miss Universe 2025, se pronunció por medio de las redes sociales y rompió el silencio tras protagonizar una fuerte polémica con Nawat Itsaragrisil, el director regional del concurso y afirmó que el hombre la tildó de ‘tonta’ frente a todas sus compañeras y contrincantes.

Esto se habría generado luego de que, supuestamente, la mujer no cumpliera con algunas de sus obligaciones en la promoción digital del evento. No obstante, según la candidata del concurso, habría argumentado que su equipo de trabajo no le indicó que debía hacer esta actividad.

Después de varias horas de estar bajo la prensa, se conoció el punto de vista de la mexicana, quien se mostró firme frente a lo ocurrido y manifestó que no se rendirá para cumplir su sueño y el propósito de su país.

“No he visto las redes, no he tenido chance de ver nada porque estamos en actividades, pero quiero decirle a todo mi país que aquí estoy, no tengo miedo de alzar mi voz, estoy aquí más fuerte que nunca. Tengo un propósito, tengo cosas que decir, tengo espacios que ocupar”, afirmó frente a las cámaras.

Por otro lado, manifestó la importancia de no guardar silencio ante este tipo de casos y mantener la cabeza con respecto a las situaciones desafortunadas que se puedan presentar en el medio.

“Estamos en el siglo XXI y yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa, yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y todas las niñas que luchen por causas y decirle a mi país que estoy comprometida completamente en esto, como el día 1 y mientras haya Miss Universo, México tiene representante”, indicó.

Estas palabras fueron respaldadas por su comunidad de seguidores en redes sociales, quienes se manifestaron y le brindaron apoyo en medio de la polémica.

“Me le quito el sombrero, las que se quedaron sentadas, qué tristeza”; “No se metió con México, se metió con toda Colombia”; “Todo México te respalda”; “Si quieren que sea un juego, enséñales cómo se juega, preciosa”; “Soy colombiana y estoy amando a esta niña”; “Esta es una verdadera Miss Universe, una mujer que va a levantar la voz, no solo a hacer show”, son algunas de las palabras que se leen.

Por otro lado, Raúl Rocha, presidente de Miss Universe, habló por medio de la cuenta oficial de la organización y mostró apoyo a las delegadas del concurso de belleza.

“No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados. Lamentablemente, Nahuatl ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión. Significa demostrar a todas las delegadas de todos los países que él, como anfitrión, tiene la obligación de servirles, atenderles y apoyarlas, y de ser el responsable de que vivan una experiencia única de vida con amabilidad y cordialidad, y que así disfruten y se lleven de Tailandia el mejor recuerdo de vida en el ambiente de una competencia sana y amistosa".