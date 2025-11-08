Suscribirse

Vanessa Pulgarín sufrió dolorosa pérdida a pocos días de Miss Universe: “Tu luz seguirá brillando”

La representante de Colombia se manifestó por medio de sus redes sociales.

8 de noviembre de 2025, 6:42 p. m.
Vanessa Pulgarín, ganadora Miss Universe Colombia
El próximo 21 de noviembre se llevará a acabo la edición número 74 de Miss Universe, el certamen de belleza internacional que cada año busca a la mujer más hermosa del mundo, para que cumpla con una gran cantidad de tareas y funciones a nivel social.

En el año 2025 el evento se celebrará en Tailandia, y Vanessa Pulgarín fue la seleccionada para representar a Colombia y muchos esperan que sea la tercera reina del país en llevarse la corona después de Luz Marina Zuluaga y Paulina Vega Dieppa.

Vanessa Pulgarín (Miss Antioquia), nueva Miss Universe Colombia.
Para esto, se preparó durante varios años en distintos ámbitos, además de adquirir ciertas piezas de vestuario diseñadas exactamente para resaltar su belleza frente a los jurados del certamen

En medio de la preparación que la mujer está teniendo para el evento, sorprendió a sus miles de seguidores en redes sociales, pues a través de una de sus recientes publicaciones se mostró afectada tras haberse enterado de la muerte de un gran amigo.

Se trata del reconocido diseñador José Alexander Rojas, quien trabajó junto a Vanessa durante varios años y le dio asesoría para una gran cantidad de eventos a los que ha ogrado asistir en medio de su trayectoria como modelo y reina.

Contexto: Ella es Vanessa Pulgarín, la nueva Miss Universe Colombia; sufrió una trágica pérdida que marcó su vida

Aunque no se compartieron las causas de su deceso, muchos destacaron su profesionalismo y creatividad a la hora de relacionarse con la industria de la moda.

Vanessa Pulgarín despidió a su diseñador por medio de una publicación

En una de sus historias de Instagram, red social en la que acumula 779 mil seguidores, la actual Miss Universe Colombia publicó emotivas palabras al enterarse de la muerte de José Alexander Rojas.

“Mi corazón está de luto. Partió alguien con un talento inmenso y un alma aún más grande. Gracias por haberme vestido con tu arte y tu magia en momentos tan especiales: en mi partida desde Colombia y en mi llegada a este sueño. De verdad, wow… qué privilegio haber llevado una de tus creaciones más hermosas, escribió junto a una fotografía del traje en el que hombre trabajó durante varios meses.

Por otro lado, le agradeció por los momentos compartidos y los aprendizajes que le dejó por medio de su personalidad y audacia.

“Gracias por poner tu esencia en cada detalle y dejar una huella que nunca se borrará. Tu luz seguirá brillando en cada diseño, en cada recuerdo. Mi más sentido pésame para su familia y amigos. Descansa en paz”, anotó la antioqueña.

