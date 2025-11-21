Miss Universo 2025 se convirtió en una de las ediciones más polémicas del famoso certamen de belleza, debido a situaciones inesperadas. Muchas personas se percataron de sucesos inusuales, tal y como sucedió con la renuncia de tres jurados.

Pese a las críticas y comentarios, la velada fue especial y distinta, plasmando la imponencia de las latinas y las asiáticas en un espacio diferente. Las pasarelas y las etapas de la ceremonia despertaron sentimientos en el público, el cual celebró el resultado final.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Fátima Bosch se quedó con la corona de este año, superando a una de las grandes favoritas que era Tailandia. La mexicana pasó a Miss Venezuela, que también se perfilaba como una posible ganadora.

Sin embargo, los colombianos también tuvieron todo tipo de emociones durante la noche, precisamente por el desempeño de Vanessa Pulgarín, representante de Colombia en esta edición. Los espectadores manifestaron sus opiniones y comentarios luego de que no pasara al esperado top 5.

A pesar de que la latina no avanzó a esas finalistas, muchas miradas de curiosos se posaron en su reacción y pronunciamiento, donde habló de lo ocurrido en la noche de elección y coronación.

Reacción de Vanessa Pulgarín tras no pasar a la final de Miss Universo 2025

Según se detalló en un video, la antioqueña se pronunció tras no avanzar a la final del certamen, mostrando cómo se sentía. La reina fue enfática en lo feliz que estaba por esta experiencia y el apoyo que recibió siempre.

“Hello everyone. Estoy demasiado feliz. Quiero decirles que muchas gracias a todos los que se están tomando el tiempo de darme palabras extraordinarias y hermosas. Agradezco a Dios por esta experiencia. Estoy muy agradecida. Las personas aquí son seres humanos extraordinarios; muchos se me acercan llorando, preocupados por mí, pero yo estoy súper tranquila”, afirmó en las imágenes.

“De verdad, esta experiencia es inolvidable. Sacó una versión de Vanessa que ni yo conocía, y wow… estoy muy orgullosa. Los amo demasiado, los llevo en el corazón. No se imaginan todo lo que hice para hacer una excelente representación. Llevé a Colombia en mi pecho con mucho orgullo. Solo gratitud y felicidad", agregó en el clip, el cual fue grabado tipo selfie.

De igual manera, la celebridad aprovechó para despedirse de esta etapa como Miss Universe Colombia en un ámbito internacional, publicando una serie de fotos en las que lució su vestido de gala de la noche final.